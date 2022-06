Este viernes, Estefi Berardi se sorprendió al regresar a su departamento de Palermo tras haber pasado la noche en lo de su novio. Dos personas, las cuales fueron identificadas, ingresaron a su vivienda y se llevaron varios objetos de valor, entre estos, su computadora con trabajos de la facultad.

“Ayer estaba en LAM y me estaban robado mientras estaba en vivo. De ahí me fui a dormir a la casa de mi novio y cuando llego al mediodía después de estar en el programa de Carmen Barbieri (Mañanísima) veo todo el desastre que era mi departamento y me di cuenta que me habían robado”, comenzó contando la panelista en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Estefi Berardi sufrió un robo en su departamento. Foto: Captura Tv

Y siguió: “Estoy descompuesta y con vómitos del susto que pasé. Me robaron la computadora, que encima tiene todos los trabajos de la facultad”.

Como Estefi tiene cámaras de seguridad, contó que los ladrones entraron por la ventana y que el robo no duró más de diez minutos.

“También se quisieron llevar el televisor pero se ve que no pudieron. Y se llevaron un masajeador eléctrico, unas bucaneras, joyas que no eran de gran valor y dinero. Yo tengo cámaras de seguridad y ahí tengo todo grabado. Entró un hombre por mi balcón desde el de mi vecino con un cuchillo mirando a ver si había alguien pero, por suerte, yo no estaba”, indicó.

Además, no quiso despedirse sin agredecer a los efectivos policiales por el trabajo que realizaron. “Le quiero agradecer a la Policía de la Ciudad que vinieron rapidísimo y me mandaron a los que toman las huellas dactilares. Esas huellas dieron positivo y están viendo de quiénes son. En estas horas me van a llegar el nombre de las personas”.

Qué estudia Estefi Berardi

Estefi Berardi Hizo el conservatorio de Danza Clásica y Contemporánea en la Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla. “Entré a los 8 y me recibí a los 17″, expresó en una entrevista para Infobae. Fue bailarina de Diego Torres y después entró a “Combate” (elnueve).

Estefi Berardi en "Combate"

Ahora se desempeña como panelista de “LAM” (América) y “Mañanísima” (Ciudad), y estudia una licenciatura en Marketing Estratégico.