El Puma Goity habló de la crisis de la ficción y apuntó contra Gran Hermano 2024

Gran Hermano es uno de los programas más vistos en Argentina. Tras las estrategias, streamings y fanaticada, el reality show no ha dejado de ser una opotunidad para muchas personas. No obstante, pese a sus éxitos, no todos están contentos con su gran apogeo, como es el caso del Puma Goity.

Los dichos del comendiante surgieron luego que destacara su preocupación por la falta de ficción en la televisión actual. En este sentido, entabló que las compañías audiovisuales prefieren contratar a una persona con influencia o seguidores que a un actor.

“Los actores no somos caros, lo que pasa es que acá pagan poco, arman elencos con pibes con seguidores en vez de poner actores y actrices que se rompen el alma”, sentenció el actor de 63 años.

Puma Goity . Foto: Via Pais

Seguidamente, Goity determinó que las series que salen no son buenas dado que cuentan con actores que las protagonicen. Asimismo, recalcó que es mucho más barato pagarle a una persona que hable “boludeces”.

“Las ficciones eran una mierda porque hacían agua, porque no quieren llamar autores que trabajen y pagarles bien (...) Y es lógico que sea más barato contratar gente que habla boludeces”, expresó el comediante.

Cuáles fueron los dichos del Puma Goity sobre Gran Hermano

Ahora bien, luego de comunicar su preocupación, quiso ejemplificar el rol de los realities en la decadencia de las ficciones. Para ello, utilizó el caso de Gran Hermano, que lo consideró como algo subversivo que arruina a la gente.

El tremendo enfrentamiento de Emmanuel con sus compañeros en Gran Hermano. Captura del video.

“Un programa como Gran Hermano es subversivo, arruinan a la gente en pos de anuncios de televisión, de vender, la forma en la que se está dejando morir a la ficción me parece una canallada y de terror”, destacó el Puma Goity sobre el rol de Gran Hermano en el nuevo contenido actual televisivo.

Desde este aspecto, si bien entendió que las personas que participan son aquellas que buscan triunfar, entabló que ellos no son actores y eso le costaba ver a la gente. Entretanto, explicó que los participantes de Gran Hermano ceden su imagen y desnudan su vida al entretenimiento.

Así se vivió la nueva gala de eliminación en Gran Hermano Foto: Telefé

“(Los participantes) No están actuando porque esto es lo que no entienden muchos, que no son actores (...) No son actores y actrices. Es gente inocente que va con el estómago vacío y con ansías de triunfar y cuando termina el programa… ¡Dios mío! Ceden su imagen, su desnudez, dejan todo. La inocencia y cómo los destrozan en pos de vender”, recalcó el comediante sobre los que participan en Gran Hermano.