El picante comentario de Furia de Gran Hermano 2024 luego de su intimidad con Mauro

Gran Hermano 2024 sorprendió a la audiencia cuando ingresaron cinco nuevos participantes más los del repechaje, lo que generó distintas reacciones en los participantes que están en el juego desde diciembre. Algunos recibieron con buenas intenciones y otros se mostraron un poco angustiados porque se va a extender el tiempo de juego. Furia fue una de las hermanitas que recibió con gran emoción a uno de ellos.

Se trata de Mauro, el primero que ingresó a la casa y que llamó la atención de Furia por su aspecto físico y personalidad. Los jugadores se fueron acercando conforme pasaron los días y entre ellos pasaron muchas cosas.

Furia de Gran Hermano 2024 habló de su intimidad con Mauro

Hace unos días, Furia decidió organizar una pijamada y aprovechó la ocasión para armar parejas según su intuición. Entre las parejas formó a Joel con Paloma, a Nicolás con Florencia, y ella con Mauro.

La sinceridad de Furia de Gran Hermano 2024 al hablar de su noche con Mauro

La pareja de Furia y Mauro fue un flechazo directo y ni bien comenzaron su acercamiento, siguieron con los besos y tuvieron relaciones sexuales en la casa. Lo que generó fuertes expectativas entre sus compañeros que no podían creer.

Luego Furia y Mauro siguieron juntos y hasta el momento siguen su romance. A pesar de que Juliana tenga sospechas de si el nuevo jugador se acercó a ella por estrategia o porque lo sentía.

Fiel a su estilo de no callarse nada, Furia habló con sus compañeras del reality sobre su experiencia sexual con Mauro. Por lo que no dudó en sincerarse y decir lo que pensaba. “Yo ya la vi y no la tiene re grande, ahí no hay ninguna cosa larga. Lo único que puedo decir es que me parece que bailó”, le dijo a Virginia, Cata y Paloma.

Luego se explayó y agregó en referencia al cuerpo de Mauro: “Y bueno boluda, cuando no tenés, no tenés. Podés tener un re cuerpo, pero no tenés”.