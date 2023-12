El mal momento que pasó Cande Tinelli en Madrid: “Me tienen podrida”

Cande Tinelli es considerada un influencer en las redes sociales, además de ser la hija del conductor estrella de la televisión Marcelo Tinelli. La famosa destaca por su estilo único y su presencia en la moda y la música.

La hija de Marcelo Tinelli se encuentra viviendo en Madrid con su pareja y futuro esposo Coti Sorokin. Dado que la influencer acompañó a el músico en sus presentaciones que tiene en España.

El desafortunado momento que vivió Cande Tinelli en Madrid

A pesar de estar muy felices y enamorados con su visita en el país, y comparten cada lugar emblemático que visitan. Esta vez decidió hacer un descargo del mal momento que pasaron en un restaurante al que fueron a comer.

“El peor sitio de Madrid con la peor atención. Te echan de la mesa aunque consumas. Me tienen podrida estos lugares berretas que se creen y ‘flashean’ estrella Michelin. No vengan. Empecemos a viralizar la falta de educación cuando uno encima paga por un servicio y un momento placentero”, escribió la famosa junto a varias fotos del lugar y el dueño del restaurante.

Cande Tinelli contó el desafortunado momento que vivió en un restaurante Foto: instagram/candelariatinel

La hija de Marcelo Tinelli se mostró muy enojada por el “maltrato” que sufrió y no dudo en compartir con sus seguidores para que no vayan a comer a ese lugar.

Qué dijeron los clientes que estaban presentes

Sin embargo, en X (antes Twitter) unos chicos que estaban presentes en el lugar decidieron relatar, desde su visión, como fueron los hechos y según detallaron, el conflicto empezó porque la mesa estaba reservada.

“Tengo cotilleo madrileño. Tenemos a dos argentinos sentados al lado. Ella una tía espectacular con tatuajes por todos lados, él con las uñas pintadas impresentables. En la mesa, dos copas de vino”, contó el usuario de X.

Unos clientes revelaron que fue lo que pasó con Cande Tinelli en el restaurante Foto: gentileza t

“Se presenta el camarero y les pide que se vayan porque llevaban tres horas y no habían consumido nada. Él dice que es famoso, que tiene millones de seguidores y que no se mueve. Le dice que no paga las copas de vino que están bebiendo” agregó.

Luego comentó: “Ella pidió disculpas con la mirada, él dijo que va a publicar una reseña del sitio. Se marchó con carcajadas destempladas, insultando a todos”.