El insólito motivo por el que Benjamín Vicuña se puso celoso de Mauro Icardi: “Se fue con un tipo más...”.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando a niveles impensados, generando una ola de repercusiones en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Lo que comenzó como una crisis matrimonial entre la empresaria y el futbolista, con la infidelidad como telón de fondo, se ha convertido en un culebrón mediático con nuevos capítulos cada día.

Desde el inicio de esta controversia, la China Suárez ha sido señalada como una de las protagonistas principales, siendo acusada de haber tenido un acercamiento con Icardi mientras él todavía estaba en pareja con Wanda. Sin embargo, la historia no termina ahí, ya que con el paso del tiempo se han sumado nuevos personajes al conflicto, ampliando aún más la red de implicados.

En las últimas horas, el nombre de Benjamín Vicuña volvió a aparecer en la escena, generando aún más revuelo. La relación entre el actor chileno y la China ha sido ampliamente comentada en los últimos años, y ahora parece que su pasado en común se cruza nuevamente con el escándalo que rodea a Wanda e Icardi.

Qué ocurre entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Ana Rosenfeld fue quien reveló que Wanda Nara y Benjamín Vicuña mantienen conversaciones desde hace un tiempo. Todo habría comenzado por iniciativa de la empresaria, quien, tras la irrupción de la China Suárez en su relación con Mauro Icardi, buscó conocer más detalles sobre ella. Su principal interés era entender cómo se desenvuelve la actriz en su rol de madre, especialmente porque sus hijas, Isabella y Francesca, también se ven afectadas por la situación.

Aunque el chileno desmintió la versión en dos oportunidades, el escándalo sigue sumando voces. En esta ocasión, quien decidió abordar el tema y revelar nueva información fue Viviana Canosa. Durante su programa en El Trece, la periodista no tuvo filtros y se mostró contundente al dar su opinión sobre el asunto, sin dejar margen para la duda.

“Vicuña está celoso, más allá de que hoy creo que discutió con (Ana) Rosenfeld porque dijo que él no la sigue aguantando, y parece que hay un tema bastante complicado, y esto lo habría contado Pampita, que está muy celoso, porque siente que La China se fue con un tipo más joven, más lindo y millonario, lo que me parece una pelotudez”, comentó Canosa.

El vínculo entre Benjamín Vicuña y Wanda Nara

A medida que Viviana Canosa desarrollaba su postura sobre el escándalo, la polémica no hacía más que intensificarse en la pantalla de El Trece. Sus declaraciones, cargadas de dureza y sin filtros, generaron un gran revuelo, dejando en claro que no temía dar su versión de los hechos. Lo cierto es que estos comentarios ácidos seguramente no le habrán caído nada bien a Benjamín Vicuña, quien ya había salido a desmentir cualquier tipo de vínculo con Wanda Nara en más de una ocasión.

“Él está de novio con Anita Espasandin, a quien conoció en un gimnasio. Ella iba con su pareja al gimnasio, lo conoce a Benjamín ahí”, destacó Debora D’Amato.

Finalmente, la conductora dio su veredicto: “Parece que está muy enojada también y tiene otro problema Vicuña que es el exmarido y la familia de esta chica. Que dice que no quiere figurar y que es perfil bajo. Parece que todo es lo contrario. Y lo que le dice Andrés Gedés, que es el exmarido de ella, que ella se ocupa más de los hijos de Vicuña que de sus propios hijos y que abandona a su familia y que se va con Vicuña de viaje”.