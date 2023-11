El genio detrás de grandes éxitos de calle Corrientes: desde Matilda a la llegada de Escuela de Rock

Tras el éxito rotundo de Matilda, el Musical en el teatro Gran Rex durante la temporada de invierno - la cual se extendió por ocho semanas, logrando la venta de más de 130 mil entradas - la obra anunció su regreso para la temporada de verano en el mismo teatro de la Ciudad de Buenos Aires.

Matilda vuelve a los escenarios a partir del 12 de enero y luego las mismas productoras apostarán por la increíble historia de la comedia musical Escuela de Rock para mayo de 2024. Por esta razón, Vía País conversó con el empresario teatral Carlos Rottemberg, una de las cabezas detrás de los grandes éxitos de la calle Corrientes.

Matilda, El Musical y su éxito en las vacaciones de invierno Foto: instagram/matilda

No fue casual la elección de Matilda para su producción, en realidad, esta historia que todos conocemos de la nena con poderes mágicos tiene una importante trascendencia en la vida de Rottemberg. “El 9 de mayo de 2019 publiqué un tuit desde nuestra cuenta teatral. Este decía: en 2013 vimos con mi mujer el musical ´Matilda´ en Londres. Al salir, aún bajo la marquesina, Karina dijo: ´si alguna vez quedase embarazada de una nena, la llamaría Matilda´. Luego de su textual, agregué: ‘No tenemos los derechos del musical, pero sí, desde hace un ratito, a la protagonista’”.

El texto que recuerda Carlos fue escrito cerca de las 13 horas, cuando hacía menos de 50 minutos que había nacido su hija Matilda, quien sería el motivo de la elección de esta comedia musical, unos años después.

Carlos Rottemberg habló con Vía País del éxito de Matilda y su nueva apuesta Foto: gentileza bae ne

El fenómeno Matilda que vuelve en el verano y la apuesta por Escuela de Rock

- ¿Qué balance podés hacer en cuánto al teatro este año que está terminando y, más que nada, después del éxito que tuvieron con Matilda?

- Yo creo que lo que pasó con el teatro a partir de abril del 2022, cuando se recuperó los números prepandémicos de asistencia tanto como la música. Bueno, los datos muestran que siguieron creciendo, y en el caso de la puesta Matilda que en realidad arranca en plena pandemia, la proyección de crear este espectáculo para junio del 2023. Lo que hicimos en este caso nos juntamos cuatro empresas, pero en el caso particular tuvo que ver con la historia familiar. En relación con la historia que comienza hace 10 años, el año 2013, cuando con mi mujer vamos a haber Matilda en el Teatro Cambridge en Londres y a la salida dice si alguna vez queda embarazada de una nena, le pondría Matilda. Yo no soy productor de musicales. Yo soy del teatro de texto hace 49 años. La Matilda, de verdad, la nuestra, tiene cuatro años.

Matilda, El Musical y su éxito en las vacaciones de invierno Foto: instagram/matilda

- ¿Qué significa Escuela de Rock para vos? ¿Qué vínculo tiene con tu familia?

- Cuando todavía no sabíamos cómo iba a funcionar Matilda, lo pintoresco es que el nene más grande, que tenía seis años, decía en casa la frase ‘porque le hacen una obra a Matilda y no a mí que soy más grande’. Esto es un problema real, o sea, nosotros en casa dejamos de usar el nombre Matilda no para la nena, sino para hablar del teatro para no molestar al nene. Yo le prometí que alguna vez iba a hacer una obra para él, sin saber que meses después iba a linkear con otra escuela que era la Escuela de Rock y donde tenía muchas similitudes y donde a él, además, le gusta el rock.

- ¿Cómo surge la idea de apostar a otro musical como es Escuela de Rock?

-Primero porque fue un éxito Matilda, eso permite seguir. Escuela de Rock surge obviamente apoyado en el suceso, pensemos que Matilda vendió 140.000 entradas en sólo 8 semanas. En el verano se vuelve a hacer, se despide otra vez en el Gran Rex y esto es producto de lo que pasó este año, ahora lo que menos me imaginé es que íbamos a estar embarcados para mayo del año que viene en otro musical. Te cuento cómo fue, Mariano Pagani uno de los productores de Matilda me llamó por teléfono y dijo ‘Carlos, hay una obra’, pues todo el grupo sabía que yo planeaba buscar algo, porque se alejaba de lo mío, de lo que es Teatro de Prosa, el teatro de texto que hice toda mi vida, yo buscaba algo que tenga un contenido diferente que es lo que logra Matilda.

-¿Cómo se preparan con Escuela de Rock? ¿Qué expectativas tienen?

- Escuela de Rock es exactamente eso Escuela de Rock, es un profesor trucho que termina digamos en el Rock como el pretexto para una historia mucho más profunda, podría haber sido profesor de otra cosa de hecho. Yo no soy amante del rock. Sí lo es Nicolás, pero yo no, entonces el contenido de School of Rock es justamente como los chicos a través de este profesor, yo digo trucho porque ni siquiera era un profesor legalmente habilitado para dictar clases, se mete en la escuela y termina, no solamente abriéndole la cabeza a los chicos, sino transformando los padres.

No solamente tenemos tres equipos de chicos como en Matilda, también un equipo sustituto, porque los chicos se tienden el moco más seguido viste, entonces faltan más. En Escuela de Rock, un grupo de ellos tiene que tocar instrumentos en vivo, o sea las audiciones son muy complejas y quienes están a cargo de esas audiciones pensá que tienen que encontrar chicos y chicas que bailen, canten y actúen, pero además toquen instrumentos en vivo, bueno por suerte hay mucho talento en nuestro país.

Carlos y Tomás Rottemberg, Preludio producciones, Ozono producciones, MP producciones Foto: gentileza/soy prensa

- Cuando fueron viendo el éxito que tenía Matilda, no sé si era lo que ustedes se esperaban, ¿y supongo que para Escuela de Rock van a querer superar eso?

-Muy fuerte lo que pasó sí, si no hubiese sido ese éxito a lo mejor, obviamente no hubiese habido esta nueva vuelta de Matilda en verano y a lo mejor no se podría sostener hacer Escuela de Rock después, pero esto tiene que ver también con una filosofía casi personal de quienes intervenimos en esto, si el público dijo que sí lo reinvertimos en lo mismo. Si era un fracaso, seguramente más allá de las ganas del nene nos hubiésemos podido producir Escuela de Rock.

- ¿Traer obras de teatro que tienen gran repercusión en el exterior y apostar a que el público encuentre en el escenario algo diverso y también para todos los públicos?

- Dirección general y todos los equipos, todos los trabajadores, todos los artistas, la producción, todo es nacional, o sea en realidad la obra del extranjero tiene lo mismo que puede tener cualquier obra de teatro de texto, o sea, aunque tenga un texto extranjero acá lo que importa es que la apuesta y los intervinientes somos argentinos, todos, entonces lo que sí es cierto es que son títulos emblemáticos del mundo y que estamos habilitados para que lleguen a Argentina

-Y que generan en ustedes estos éxitos y, sobre todo, ¿después de Matilda qué esperan?

- Ojalá volver a honrar en calidad y en convocatoria, lo que pasó con esta experiencia y que se repita en la segunda.