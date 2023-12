El fuerte cruce entre Alfa y Ariel de Gran Hermano que no se vio en la televisión

Este 11 de diciembre comenzó una nueva edición de Gran Hermano, para brindar a los millones de televidentes los distintos personajes que estarán participando durante estos meses en la casa más famosas del país.

En el primer programa de Gran Hermano 2024 estuvieron los exparticipantes de la temporada anterior los que lograron dejar la vara muy alta, tras el gran éxito que fue su edición. En el piso de Telefe dijeron presente Alfa, Ariel, Camila Lattanzio, Nacho, entre otros de los exhermanitos.

Qué dijeron los exparticipantes de Gran Hermano sobre la nueva edición

Vía País estuvo en la presentación de los nuevos integrantes de la casa más famosa del país, además habló con los exparticipantes sobre qué esperan de esta edición, y su propia experiencia.

Al ser consultado sobre qué espera de los participantes Ariel expresó: “Quiero ver algo distinto a lo que fue el nuestro, participantes más desestructurados, un poquito más de desorden en la casa”.

Ariel de Gran Hermano estuvo en la presentación de la nueva edición del reality

Luego agregó: “Esto es de menor a mayor a medida que los chicos van juntando confianza. Se va armando los grupos y ya están viendo de qué se trata, va a haber conflictos, emociones, amoríos, llantos, nostalgia, un poquito de todo, Gran Hermano es un show”.

El tenso momento que protagonizaron Ariel y Alfa de Gran Hermano en la previa de la nueva edición

Por otro lado, resaltó lo que no le gustaría ver en el reality: “Nunca me gusta y yo siempre estoy en contra de cualquier cosa que sea violencia tanto física como emocional de un participante. Eso no me gusta y ni tampoco nada raro. Es mentira eso de que, si no hacen quilombo, no están en el medio, no es así que disfruten la vida sin criticar, sin ver lo que hace el otro y que no juzguen a nadie”.

Lo que generó polémica fue que Alfa estaba escuchando los comentarios de Ariel y no dudó en hacer un gesto y opinar.

“No le creo nada, no va a ser nunca mi amigo. No lo soporto y me quiso sacar de la casa inventando la historia que le metí el dedo en la boca a Camila, para mí está terminado, me busca”, expresó Alfa.

Alfa de Gran Hermano estuvo en la presentación de la nueva edición del reality. Foto: instagram/alfa_

Luego, contó que le gustaría ver de los personajes de la casa: “Personalidades parecidas a la mía. No me gusta los fabuladores, mentirosos que inventan historias”.