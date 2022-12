El filoso comentario de Jorge Rial luego de que Susana Giménez haya ido al partido de Argentina-Polonia

Los usuarios de las redes sociales no hablan de otra cosa que no sea Gran Hermano o el Mundial Qatar 2022. Luego de que el seleccionado nacional haya conseguido una nueva victoria y se haya posicionado como el primero del Grupo C, las plataformas estallaron de memes, comentarios, fotos y videos sobre el partido. Incluso, Jorge Rial se refirió de alguna manera al tema.

El mundial está dejando unas joyitas que los usuarios de las redes no dejan de compartir y, además, son muchos los famosos argentinos que están en Qatar y muestran cómo se está viviendo uno de los mundiales más emocionantes.

Las caretas de Lionel Messi y Ángel Di María en la tribuna del estadio 974 de Doha, Qatar, donde Argentina venció 2-0 a Polonia. (AP)

Una de las personalidades argentinas que dijeron presente en el país de Medio Oriente fue Susana Giménez. Un usuario de Twitter compartió un video en el que se la ve a la diva de los teléfonos en las gradas, lista para alentar por Argentina en el partido contra los polacos. “Susana Giménez llegó al estadio 974 de #Qatar2022 para ver a la selección argentina frente a Polonia”, escribió.

Luego, fue Rial quien citó el tweet y arremetió contra la rubia: “Que alguien le avise que no juega Uruguay”, escribió en referencia a las públicas declaraciones de Giménez sobre su preferencia por vivir en Uruguay antes que hacerlo en Argentina.

La fulminante frase de Jorge Rial a Susana Giménez. Foto: Captura de pantalla

Por qué están peleados Jorge Rial y Susana Giménez

En mayo de 2022, Jorge Rial dijo que a Susana Giménez le iría mal con la obra Pie de Judas en Puntal del Este. Los dichos no pasaron desapercibidos para la diva que le respondió levantándole el dedo del medio al conductor de televisión y eso inició un fuerte enfrentamiento entre ambos.

Luego, en diálogo con LAM, Rial dijo que la diva “número uno” es Mirtha Legrand, porque tiene “95 años y sigue laburando” y porque “no es antivacunas y no putea al país”. “Mirtha es un ejemplo, Susana no”, arremetió y sentenció: “me parece despectiva. Se cag* en la gente que la ve”.

Jorge Rial y Susana Giménez Foto: Instagram

Esto terminó de enojar a Susana, quien en un primer momento aseguró que iniciaría acciones legales contra el periodista. “Hablé con Fernando Burlando. Le voy a hacer juicio a Rial para sacarle mucha guita y dejarlo en la calle por mala persona”, sostuvo y agregó en un móvil para LAM: “Él está poco conectado con la realidad”. Sin embargo, todavía no lo hizo.