El drama que vivió Majo Martino en la final de la Copa América 2024

Majo Martino es una periodista argentina dedicada al periodismo de espectáculos, se encuentra al aie todos los días en Mañanísima, el programa de entretenimiento que conduce Carmen Barbieri. Al igual que otros famosos, la panelista no quiso perderse la final de la Copa América 2024 en Miami y viajó a Estados Unidos a ver a la Selección Argentina vs Colombia.

El partido de la final que terminó con la victoria del equipo de Lionel Scaloni sobre Colombia estuvo cargado de momentos tensos. En un primer instante se retrasó una hora y 20 minutos el inicio del juego, ya que en el ingreso al Stadium Hard Rock había disturbios entre hinchas que querían ingresar sin entradas.

Fueron varios famosos que padecieron los incidentes antes de ingresar e incluso debieron pelear por su lugar en el estadio. Majo Martino contó en sus redes sociales, el difícil momento que vive después de la final de la Copa América.

Majo Martino contó el tremendo robo que vivió en la final de la Copa América 2024

La periodista estuvo en un móvil para Mañanísima y ahí contó cómo vivió ella el ingreso al partido: “Cierran las puertas y la gente que realmente tenía las verdaderas entradas se empieza a poner eufórica. Los padres conteniendo a los niños con toda la ilusión de entrar a la cancha, ver a los jugadores, ver la final de la Copa América 2024 y de repente se veían envueltos en una situación que no se podía creer”.

“A mí me abrieron la cartera en medio de todo ese tumulto. Me robaron. No quise dejar la plata en el hotel porque aparte salía apurada. Me abrieron la cartera, me sacaron todo; toda la plata que tenía”, agregó Majo Martino preocupada por su presente en Miami y el robo que sufrió.

Ante esto, la periodista comentó: “Hoy estoy sin un dólar para dar una propina, a ese nivel estoy, pero no importa. Estamos celebrando el triunfo de un país en este momento”.