Emilia Mernes y Duki son de las parejas argentinas más queridas en el ambiente musical y ellos no paran de mostrarse más enamorados que nunca, tanto arriba como abajo del escenario.

Los artistas, que ya tiene dos temas juntos, comparten con sus más de miles de seguidores en Instagram y Tik Tok cómo se divierten al ritmo de la música.

Duki y Emilia Mernes en Premios Lo Nuestro 2022 Foto: Twitter

La morocha publicó un sensual baile junto a su novio y sus internautas no dejan de derretirse por el amor y complicidad que hay entre ellos.

“Verlos feliz me dan alegría”, “La relación más sana e increíble que Emi puede tener. Se la escucha y ve feliz”, son algunos de los comentarios que dejan los amantes de los intérpretes de “Como si no importara” y “Esto recién empieza”.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Duki y Emilia Mernes?

La exRombai contó que se conocieron en un evento y empezaron su relación poco después de que el artista terminara su relación con Brenda Asnicar.

Emilia Mernes y Duki

“A mi me venía gustando el chico (Duki) y yo veía que a él un poco también le gustaba”, contó en diálogo con “Los 40 Argentina” y confesó que fue antes de que lanzaron el primer sencillo “Como si no importara”.

Duki y Emilia Mernes presentaron “Esto recién empieza”, un adelanto de “Temporada de reggaetón 2″. Foto: Tomi Raimon

La nacida en Nogoyá, Entre Ríos, reconoció que cuando grabaron el primer video ya estaban saliendo: “La gente no lo sabía y era muy difícil ocultar nuestro sentimientos. Al poquito tiempo que lo conocí me encantó su forma de ser, lo que es él. Me conquistó todo de él”.