El angustiante momento que vivió Andrea Estévez con su hija Hannah, desde Miami, al enterarse de la muerte de Mila Yankelevich

La muerte de Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y nieta de Cris Morena, generó un profundo impacto en el ambiente artístico. La pequeña de 7 años falleció en un accidente náutico en Miami, y la noticia conmovió a colegas, amigos y seguidores de la familia, que años atrás ya había atravesado la pérdida de Romina Yan.

Entre quienes manifestaron su tristeza se encuentra Andrea Estévez, quien actualmente reside en Estados Unidos junto a su hija Hannah.

Andrea y su hija Hannah.

El pedido de Hannah, la hija de Andrea Estévez tras la muerte de Mila Yankelevich

En diálogo con Mitre Live, la actriz relató con emoción cómo vivió el momento en que se enteró del trágico accidente. “Yo de por sí soy una mamá miedosa y siempre tengo temor a que pase algo. Cuando me enteré de lo que le pasó a Mila, la abracé a mi hija Hannah y me largué a llorar literalmente, y mi hija me dijo que no llore, me preguntó qué había pasado”, comenzó.

Andrea explicó que su hija, que tiene la misma edad que Mila, no soportó escuchar la noticia. “Ella me pidió que saque de la televisión este tema porque no quería escuchar más esto. Fue un golpe muy duro, muy fuerte”, dijo. Además, recordó que todavía hay tres niñas internadas peleando por su vida.

Conocedora de la zona del accidente, Estévez confesó que sintió una angustia inmensa: “Toda esa zona la he transitado en alguna lancha de paseo y mi angustia fue terrible cuando me enteré, porque yo sentí que Mila podría haber sido mi hija Hannah”.

Sobre su experiencia personal, reveló que recientemente estuvo a punto de navegar con amigos pero terminó cancelando por miedo. “Me agarró un temor interno y terminé cancelando”, explicó.

La famosa se mostró con su hija en los parques de Disney.

Por último, compartió la frase que su hija le dijo y que la marcó profundamente: “Hannah es una nena muy sensible y me pidió no hablar del tema, que no quería escuchar. Me dijo: ‘me hace mal al corazoncito’”. Y cerró entre lágrimas: “Las palabras en casa fueron ‘barco no’. No puedo imaginarme un instante de no tenerla”.