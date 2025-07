Se reveló la verdadera causa de la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena

A tan solo unas horas de confirmarse la dolorosa muerte de Mila Yankelevich, la hija de 7 años de Tomás Yankelevich y Sofía Reca —y nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena—, Jonatan Viale dio a conocer la causa del trágico desenlace. La pequeña perdió la vida en el accidente náutico que tuvo lugar en Miami el pasado 28 de julio.

Mila Yankelevich tenía 7 años.

La razón de la muerte de Mila Yankelevich

Aunque aún no hay un parte oficial, Jonatan Viale brindó detalles sobre la causa del fallecimiento de Mila durante su programa en TN. “La información no es oficial, pero fuimos investigando con Bruno (Yacono) y podemos confirmar que Mila no murió por ahogo. Eso está claro. Es por el impacto del remolcador contra el velero”, dijo el conductor de ¿La ves?.

Además, sostuvo: “Repetimos, hoy vi la conferencia de la Guardia Costera y no lo dijeron. En algún momento lo van a decir. El remolcador impactó directamente sobre el cuerpo de Mila. Lo decimos de esta manera, es muy feo”.

El comunicado más reciente del Miami Yacht Club

En tanto, este martes, volvieron a utilizar sus redes sociales para expresar la devastación que ocasionó en la comunidad semejante hecho.

“Toda la comunidad de vela está devastada por la impensable tragedia que ocurrió ayer. Nuestros corazones están con las familias que han cambiado para siempre por estos trágicos acontecimientos", señalan.

El mensaje del Yacht Club Miami tras el accidente

Y agrega: “MYC se solidariza con la Youth Sailing Foundation, sus marineros, su personal y todos los afectados. El Miami Yacht Club es algo más que un campus de organizaciones en el agua - es una familia - y hoy, compartimos el profundo dolor de nuestra familia extendida de la comunidad de vela".

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias, los marineros y los dedicados instructores y voluntarios que dan tanto a este programa. Seguiremos apoyando a la Youth Sailing Foundation de todas las formas que podamos en los próximos días", concluyeron.