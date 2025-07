“Tiene que haber un límite”: el furioso descargo de Mario Pergolini en vivo tras la muerte de Mila, la nieta menor de Cris Morena

Después de la impactante y dolorosa muerte de Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y nieta de Cris Morena; Mario Pergolini realizó un furioso descargo en vivo mientras destacaba los hechos y mencionaba el cómo le dieron cobertura los medios.

Más exactamente, el momento referido tuvo lugar durante la transmisión en vivo del programa “Deja que entre el sol”, cuando Mario Pergolini tomó la palabra y sacó a relucir desgarrador momento por el que atraviesa la familia Yankelevich.

Mila Yankelevich tenía 7 años.

Puntualmente, Pergolini se refirió al cómo se le ha dado cobertura a en la televisión al fallecimiento de Mila: “Me parece muy tremendo que TN hace 1 hora y media tenga una sola noticia de pantalla y es el accidente de esta chica”.

En ese sentido, el locutor indignado expresó: “¿Cuánto más pueden decir de qué murió una nena? La verdad: ¿Cuánto más podés decir que murió una nena de alguien conocido?”.

Asimismo, Mario Pergolini hizo un pedido desesperado después del descargo destacado: “Loco, un poco de empatía. Tiene que haber un límite en algunas cosas, ¿Cuánto más podés preguntar sobre un hecho tan feo?”.

Por último, pero no menos redundante, Mario Pergolini dejó entredicho que su descargo no estaría dirigido solo a un medio en particular, sino a todos los que buscan profundizar demasiado en una situación trágica que opacó la felicidad de la familia Yankelevich.

Qué ocurrió con Mila Yankelevich en Miami

Según la información oficial que transcendió al respecto, Mila Yankelevich (quien tenía tan solo 7 años) falleció este 28 de julio en medio de un accidente que hubo entre un velero y una barcaza en Miami (Estados Unidos).

Como es de suponer, el hecho en cuestión se dio a conocer en la Argentina el 29 de julio y todos los artistas que han trabajado tanto con Cris Morena como con Gustavo Yankelevich acompañaron el dolor de la familia por medio de palabras de consuelos difundidas en los medios o mensajes de condolencias publicados en las redes sociales.