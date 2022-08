El albañil que junto a su novia dejó todo, abrió una cuenta de OnlyFans y en menos de dos meses ganó más de 21 mil dólares

Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en el medio perfecto para que una pareja pueda contar su historia. Y, nuevamente, el relato que hicieron involucra a OnlyFans y al increíble cambio que esto les generó en sus vidas. Se trata de Jasmine Grogan y Macauley Murchie de tan solo 19 y 22 años, quienes,en la actualidad, se hicieron millonarios gracias a la plataforma.

En el último tiempo OnlyFans generó mucho interés y tanto internautas que famosos decidieron abrir una cuenta para mejorar sus ingresos. Tal es el caso de esta pareja, Jasmine Grogan y Macauley Murchie, quienes ahora disfrutan de un gran presente. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram y de TikTok donde decidieron contar su historia. Asimismo, durante una entrevista con DailyStar, ampliaron detalles.

La pareja disfruta un gran presente. Foto: INSTAGRAM

Según lo que contaron, él dejó su trabajo de albañil y juntos ahora se encuentran hipotecando una casa. “Planeo ganar seis cifras al año por lo menos. Tengo tantos grandes planes para nuestro futuro. Macauley solía ser albañil, pero renunció porque es muy buen dinero en OnlyFans”, contó ella en su reportaje.

Dejaron todo y triunfan en OnlyFans. Foto: instagram

Luego, agregó: “Solíamos ganar 1.900 libras esterlinas entre nosotros (más de 2200 dólares) y ahora nuestros ingresos mensuales oscilan entre 6.000 y 12.000 libras esterlinas (7000 y 14000 dólares)”. Aunque, por si esto fuera poco, también sostuvo: “No esperábamos que le fuera tan bien, pero lo está haciendo increíble y ahora podemos ir y comprarnos artículos de lujo; estamos hipotecando una casa. Siempre queríamos más dinero, pero en realidad nunca abrimos la cuenta, entonces un día decidimos hacerlo y fue la mejor decisión que tomamos”.

Cómo se conocieron Jasmine y Macauley

No es la primera vez que estos nombres llaman la atención en Reino Unido. Esto se debe a que, hace algunos meses, se volvieron virales en TikTok luego de contar cómo se conocieron. “Conocí a un vagabundo un día haciendo mis compras de comida. Le ofrecí dinero, pero no lo aceptó. Entré y continué haciendo mis cosas, pero no podía dejar de pensar en él”, contó ella en su momento.

Jasmine y Macauley Foto: instagram

Tal es así que, de forma insistente, terminó por conseguirle un hotel y después se fue a su casa, pero se mantuvieron en contacto. “Nos enamoramos instantáneamente, sabía que era el indicado para mí”, expresó. Esta historia sucedió hace dos años y, en la actualidad, son una familia ya formada. “Ahora tenemos 2 hijos, todavía estamos juntos y muy felices. Es el mejor papá. Increíble. Me propuso matrimonio y por supuesto le dije que sí. Pronto seré la Sra. Murchie”, cerró.