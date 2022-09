Dice ser hijo de Shakira, pidió 190 mil dólares por haber sido abandonado y asegura que quieren matarlo

El 2022 no ha sido el mejor año para Shakira en muchos sentidos. A todo esto se suma una nueva polémica, desde hace meses un hombre asegura ser hijo de la cantante y pide una indemnización por haber sido abandonado.

El hombre asegura que Shakira supuestamente lo dio en adopción entre 1992 y 1993, cuando ella tenía 16 años. El caso se hizo viral en las redes sociales, después de que el actor Santiago Alarcón publicara un video hablando sobre esto, ya que él fue señalado de ser el supuesto padre de este hombre.

Shakira cuando era adolescente.

“Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, explicó el actor.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por el mismo actor, ya que él no conoce personalmente a la cantante y, para esas fechas, Alarcón tendría tan solo 12 años.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares”, sentenció el famoso actor colombiano.

El supuesto hijo de Shakira apareció en la televisión: qué dijo

En las últimas horas, el hombre dio la cara en el programa colombiano “Lo sé todo”, donde aseguró que tiene como demostrar la paternidad adolescente de la cantante y el actor.

Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”.