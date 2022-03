Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Es por esto que este jueves, Lifetime, canal de televisión estadounidense dirigido a mujeres, reconoció el talento, trayectoria y legado de cinco mujeres latinoamericanas, entre ellas la artista plástica artista Marta Minujín.

Evento Lifetime, el cual reconoció a cinco mujeres latinoamericanas destacadas. Foto: Lifetime

La ceremonia conducida por Cesar Sabroso, Senior VP de Marketing y PR de A+E Networks Latin, se realizó de manera virtual y se transmitió por Youtube. Tras ser la primera reconocida, la vanguardista expresó unas palabras: “Avanzamos tanto que la participación de las mujeres en el arte va a cambiar mucho la historia del arte universal”.

Y agregó: “Hay tantas buenas mujeres artistas que han entrado en el mundo del arte y han cambiado la historia. Antes la gente decía ‘ella es arte de mujer’. Pero ahora no. Ahora ya ni siquiera nadie diferencia, porque el arte no tiene sexo”.

En esta segunda edición, otras cuatro mujeres también recibieron su premio. Se trata de la cantante de afrourbano y afropop Margareth Menezes (Brasil); Christiane Endler (Chile), futbolista profesional y ganadora del premio The Best entregado por FIFA como Mejor Portera 2021; la científica y Gerente de Programas Científicos en la Dirección de Misiones Científicas (SMD) de la NASA, la Dra. Adriana Ocampo C. Uria (Colombia;) y la cantante, antropóloga y filántropa Lila Downs (México), ganadora de un Grammy Internacional y de 5 Latin Grammy Awards.