Día de la madre: los emotivos recuerdos y dedicatorias de las famosas en su día

Como cada tercer domingo del mes de octubre en Argentina se festeja el Día de la Madre y el mundo de la farándula aprovecha el día especial para dedicar postales y palabras a las personas más importante.

Las celebridades celebran su día, y comparten los mensajes que le dedican a sus progenitoras o su propio festejo. Algunas de las famosas que aprovecharon el día para escribir un mensaje público en las redes sociales son desde Wanda Nara, a Pampita, la China Suárez y Paula Chaves, entre otras.

El mensaje de las fmaosas en el Día de la Madre

Algunas de las celebridades decidieron compartir su alegría y emoción por tener a sus hijos en su vida. Pampita escribió: “No hay nada en esta vida que me guste más que ser mamá. Mi alegría, mi motor de existir, mi vida entera, son estos niños. No puedo dejar de pensar en Blanca mi maestra absoluta que me enseñó todo sobre este amor eterno e incondicional”.

El mensaje de las famosas en el Día de la Madre Foto: Captura instagram/pampitaofci

“Feliz día a vos. Te amo con mi alma hoy y siempre, no me podría haber tocado nadie mejor”, escribió Julieta Poggio en una foto junto a su madre. Por su parte, Jesica Cirio le dedicó: “Te amo mi amor” a su hija Chloé.

El mensaje de las famosas en el Día de la Madre Foto: gentileza c

El mensaje de las famosas en el Día de la Madre Foto: gentileza

El mensaje de las famosas en el Día de la Madre Foto: gentileza ciudad

“Feliz día de la madre para todas las madres” comentó Natalia Oreiro en sus historias. “Feliz día ma. Te quiero infinito. Gracias por tus valores, enseñanzas y tu amor gigantesco”, fueron las palabras de Jimena Barón a su mamá.

El mensaje de las famosas en el Día de la Madre Foto: genti

“Lo más lindo que hice. Lo más agotador que tengo que hacer” escribió Paula Chaves junto a una imagen de sus tres hijos.

El mensaje de las famosas en el Día de la Madre Foto: gentileza ciudad

Por otro lado, Nicolás Cabré también de dejó una dedicatoria a la China Suárez: “Que paz saber que a Rufi le tocó la mejor de todas”.

La Joaqui fue otra de las famosas que saludó a las madres con una foto de su hija con varios dulces y una dedicatoria “Feliz día mamis”.

El mensaje de las famosas en el Día de la Madre Foto: gentileza ciud

Wanda Nara también aprovechó para compartir un mensaje que le dejó su hijo mayor y le dedicó una historia a su mamá: “Feliz día a la mejor mamá. Te amo”.