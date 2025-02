Emilia Attias viajó a Israel por cuestiones laborales y se mostró muy conmovida al recorrer la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv. Su visita coincidió con la noticia de la muerte de Shiri Bibas y sus hijos Kfir y Ariel, rehenes de Hamas.

Desde Israel, Emilia Attias compartió su emotivo viaje y se mostró conmovida: “No tengo palabras para describirlo”

La actriz y modelo se mostró muy conmovida al recorrer los lugares en donde están las imágenes de los rehenes secuestrados por Hamas. Allí habló con familiares, recorrió los diferentes sitios y se la pudo observar profundamente movilizada por la situación que estaba viviendo.

Desde Israel, Emilia Attias compartió su emotivo viaje y se mostró conmovida: “No tengo palabras para describirlo”

“Hola Israel. ¡Nuevamente acá después de algunos años! Me hace muy feliz volver a verlos. Gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos y tanto amor. ¡Nos vamos a divertir mucho! Estar cerca de ustedes en estos momentos, no me es indiferente como ser humano. Especialmente esta semana tan especial” había indicado la actriz al llegar a Israel.

Desde Israel, Emilia Attias compartió su emotivo viaje y se mostró conmovida: “No tengo palabras para describirlo”

En otra publicación, ya la podemos observar recorriendo la plaza en donde se encuentran los rostros de las personas secuestradas por Hamas. Junto a familiares visitó la zona y acompañó con abrazos a cada uno de ellos.

Desde Israel, Emilia Attias compartió su emotivo viaje y se mostró conmovida: “No tengo palabras para describirlo”

Emilia Attias muy conmovida, relató: “Hoy fue un día muy especial acá en Israel. Muy movilizante. Lo más importante que puedo hacer en estos días acá, como ser humano, es acompañarlos. Valido cada causa, como razón suficiente para escucharnos. Y encontrar soluciones. Hay maneras que no pueden justificarse. Ni ignorarse. No”

Emilia Attias viajó a Israel y recorrió la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv

La actriz se encuentra en Israel por motivos laborales y acompañó a los familiares de los rehenes secuestrados por Hamas.

Desde Israel, Emilia Attias compartió su emotivo viaje y se mostró conmovida: “No tengo palabras para describirlo”

Desde Israel, Emilia Attias compartió su emotivo viaje y se mostró conmovida: “No tengo palabras para describirlo”

Emilia Attias se mostró conmovida y muy movilizada frente a la situación de dolor: “No tengo palabras para describir lo que fue escuchar todas las historias de hoy”. La artista acompañó a cada uno de los familiares con un abrazo y les ofreció su apoyo.