De triunfar en Avenida Corrientes a trabajar con Antonio Banderas: el éxito de Guido Balzaretti

El actor y cantante, Guido Balzaretti, es reconocido por su versatilidad en el mundo del espectáculo. Ha demostrado su talento al interpretar tanto obras contemporáneas con temáticas actuales: “Casi Normales”, “Despertar de Primavera”, “Waitress”, como también grandes clásicos del género, entre ellos: “Los Miserables”.

Asimismo, su próximo proyecto, nuevamente en España, será “El Fantasma de la Ópera”, una nueva producción a cargo de la estrella española Antonio Banderas y del autor inglés Andrew Lloyd Webber. En esta nueva puesta en escena, Guido compartirá nuevamente escenario con el destacado argentino Gerónimo Rauch.

Guido Balzaretti: el nombre que resuena en los teatros del mundo

Mientras tanto, en su país natal, Guido se encuentra ocupado formando parte del elenco principal de “Querido Evan”, donde asume el papel de “Connor Murphy”, el compañero de clase de “Evan”, interpretado por Máximo Meyer. ”Me invitó a repensarme toda mi adolescencia. Hablábamos como compañeros que fue algo ineludible, a mí me paso que pensaba cosas que tenía ya resueltas y eran heridas, que no estaban cerradas del todo, entonces fue una oportunidad de rever todo eso y quizás sanar alguna cosa. El teatro no es solo un espejo para los espectadores, sino también para los intérpretes”, explicó el actor de comedia musical sobre como se sintió con su personaje.

Cómo fueron los primeros pasos de Guido Balzaretti

El primer amor artístico de Guido fue la música, donde desde muy joven pudo conectarse con ella. Sin embargo, su interés por el teatro surgió durante su adolescencia: “Fui a ver una obra y no entendí nada, pero me fascino el dispositivo de como gestionaban el teatro”. A partir de ello, el niño Balzaretti de ese entonces sintió el impulso de querer pertenecer a ese mundo.

“De un día para el otro me vi como trabajando sin haber hecho ningún montaje amateur”, aseguró el intérprete de Marius en “Los Miserables”, quien recordó el momento en el que su pasión comenzó a tener forma. Fue gracias a sus clases de teatro en el taller que llevaba el nombre de Pepe Cibrián ubicado en Pilar, localidad donde Guido vivió toda su vida.

Guido Balzaretti interpretando a Marius en “Los Miserables” Foto: instagram @guidobalzaretti

En ese mismo espacio, también se realizaban distintas obras en las que Balzaretti y sus compañeros decidieron mostrarse para formar parte. Fue en este contexto donde él y otro compañero sobresalieron, demostrando todas sus habilidades, fueron seleccionados para estar en aquellos proyectos teatrales.

Allí es donde, luego de tres años de haber trabajado para dichos proyectos, la vida de este joven actor dio un giro significativo. A los 21 años, Guido se convirtió en una estrella gracias a la intervención del reconocido productor teatral inglés, Cameron Mackintosh, quien lo eligió para formar parte del prestigioso elenco de “Los Miserables”.

Las diferencias entre nuestro país y España

Tras su último gran éxito en España con la obra de teatro “El médico”, donde brilló con el papel de Rob, el cantante se hizo un espacio en su agenda para sumergirse en nuevos desafíos. No solo asumió uno de los personajes principales en la exitosa obra “Querido Evan”, que está arrasando en Argentina, sino que también formó parte del equipo creativo de producción donde participó de la adaptación de la obra y sus respectivas canciones.

“Si te pudiera marcar una diferencia entre el allá y acá, en cuanto al género musical en particular, hay algo de las apuestas que se hacen acá a nivel creativo que van un poco más allá”, explicó Guido. Acto seguido, agregó: “Creo que allá (España) la puesta es más económica de grandes producciones muy bien hechas, pero acá (Argentina) creo que lo arriesgado viene desde el guion y la temática”. “Como intérprete combinar ambos universos no podría ser mejor”, concluyó emocionado.

Guido como Rob en "El médico" Foto: instagram @guidobalzaretti

Durante la entrevista, el actor reveló que una de las cosas que más extraña de su país cuando se encuentra en el extranjero son los afectos y sus seres queridos: “Ahora van a ser cinco meses que estoy acá y la primera semana de agosto me vuelvo para España, pero siento que tengo la dosis justa para llevarme algo lindo y no extrañar, termino por extrañar allá”.

“El Fantasma de la Ópera”: el otro desafío de Guido Balzaretti

A pesar de haber estado inmerso en una obra moderna de Broadway, Balzaretti se prepara mentalmente para asumir su próximo papel en la prometedora producción de Madrid: “El fantasma de la ópera”. Si bien no le gusta mezclar los procesos de sus diferentes personajes, ocasionalmente lee partituras de escenas o comienza a divagar sobre el papel que deberá interpretar. “Ya tendré el proceso de ensayos y demás, pero igual uno va maquinando y mentalizándose”, aseguró el cantante.

Luego, continuó: “Siempre arrancar un personaje nuevo es un desafío, nunca subestimo ningún personaje, porque creo que todos tienen algo que requieren que yo ponga mi energía y este en una búsqueda. Así que empezar ese proceso siempre lo hago con respeto, no hago ninguno de taquito, para nada”.

Guido Balzaretti formará parte de “El Fantasma de la Ópera” como Raoul Chagny Foto: instagram @guidobalzaretti

La visión de Guido Balzaretti sobre el arte de actuar

El cantante y actor estuvo presente en distintas obras reconocidas, entre ellas “Casi Normales”, y a partir de ello definió que aquellos que optan este camino es porque eligen un estilo de vida: “Se hace cuando uno realmente no puede entender su vida de otra forma”.

Luego, hizo hincapié en que se trata de una carrera muy dura, donde es fundamental poder estar bien parado emocionalmente. En ocasiones, el trabajo depende de la suerte y uno debe estar constantemente preparado para enfrentar al rechazo: “No es fácil trabajar con las emociones y que te digan que ‘no’ a esas emociones, que cuando te dicen que ‘No’, no te están diciendo que no son válidas, pero a veces uno puede confundir que lo que sucede es eso.”

“Pero si el impulso es natural y auténtico y realmente no pueden imaginarse su vida, haciendo otra cosa, les diría que vayan con todo. Es una profesión que te pide tu 200%, no hay medias tintas si no no sucede”, concluyó Guido Balzaretti dejando un conmovedor e inteligente consejo para aquellos que buscan entrar a este hermoso estilo de vida.

Su experiencia y sabiduría brindan una visión realista pero inspiradora de la profesión artística, invitando a los aspirantes a perseguir sus sueños con pasión y dedicación absoluta.