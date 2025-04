El rotundo cambio de vida de Déborah del Corral, la ex de Gustavo Cerati: se mudó a Miami y cambió de profesión

Hace casi diez años, Déborah del Corral decidió dar un giro rotundo a su vida. Dejó atrás su exitosa carrera en el mundo del espectáculo argentino, donde se destacó como modelo, cantante y conductora de televisión, para buscar nuevos horizontes lejos del ruido mediático. Eligió Miami como destino y allí comenzó de cero, con la convicción de encontrar una nueva pasión que la motivara tanto como lo había hecho el arte.

Deborah del Corral junto a Gustavo Cerati.

Con el tiempo, encontró en la gastronomía un canal perfecto para volcar su creatividad. Se formó, trabajó intensamente y, paso a paso, logró posicionarse como una emprendedora destacada en un rubro competitivo. Hoy, su restaurante es un verdadero orgullo: fue reconocido por la prestigiosa guía Michelin, un logro que confirma el éxito de su transformación personal y profesional.

Lejos del brillo de las cámaras pero fiel a su estilo, Déborah vive una etapa plena, dedicada a lo que ama y en conexión con un nuevo modo de vida, donde sigue dejando huella gracias a su espíritu inquieto y perseverante.

Qué fue de la vida de Déborah del Corral

Déborah de Corral nació en 1975 y pasó su infancia en una quinta en San Fernando, en un entorno muy particular, rodeada de mujeres con mucha personalidad que influyeron fuertemente en su carácter. “Mi papá nunca me reconoció y mi mamá no se casó con él. Me criaron mi mamá, mis abuelos y sus hermanas, sin que nadie me condicionara con reglas estrictas sobre cómo debía ser”, contó en varias oportunidades al recordar sus primeros años.

Desde muy joven, Déborah mostró un espíritu libre y una gran determinación. A los 15 años debutó en una publicidad, y no tardó en tomar decisiones que sorprendieron a su entorno: dejó la escuela en tercer año al sentir que no la inspiraba, y poco después se fue a vivir sola a Milán para probar suerte. Cuando regresó a la Argentina, Pancho Dotto la descubrió y la impulsó al estrellato en el mundo del modelaje, convirtiéndola en una de las figuras más solicitadas de los años ‘90.

Deborah del Corral, cantante y conductora de televisión\u002E

Sin embargo, para Déborah de Corral, el modelaje y la imagen no eran suficientes. Desde siempre tuvo una vocación mucho más profunda: “Mi verdadero deseo era cantar”, solía decir. Mientras combinaba su carrera como modelo con trabajos en televisión y campañas publicitarias, también encontraba tiempo para encerrarse a componer y tocar la guitarra.

Brilló como conductora en el recordado programa El Rayo, tuvo una participación actoral en 099 Central y se lanzó como cantante solista con el disco Nunca o una eternidad, donde mostró un estilo pop/rock que sorprendió positivamente a la crítica. Su incursión musical la llevó incluso a participar en un disco de INXS y a subirse al escenario junto a la banda durante los Juegos Olímpicos de Vancouver. “Fue una experiencia increíble compartir escenario con músicos tan profesionales. Nunca había trabajado a ese nivel”, recordaba en una entrevista en 2012.

Déborah del Corral y Gustavo Menéndez.

Con el paso de los años, Déborah decidió cambiar de aire y buscar nuevas experiencias lejos del ambiente artístico argentino. Vivió una temporada en México, luego en Los Ángeles, y finalmente se radicó en Miami, donde logró construir una vida más tranquila junto a su pareja, el productor musical Gustavo Menéndez.

“Yo tenía mis mañas y a pesar de que desde chica vivía sola, decidí jugármela”, reveló en una entrevista con la revista ¡Hola! al hablar del comienzo de esa nueva etapa. La relación se afianzó, compraron una casa y, en 2018, coronaron su historia de amor con una boda íntima.

Déborah del Corral.

Lejos del ruido de la fama, Déborah de Corral encontró una nueva vocación que despertó su entusiasmo y creatividad: la gastronomía. De esa pasión nació Tigre, su restaurante ubicado en el corazón de Miami, un espacio que combina raíces argentinas con toques modernos y un gran compromiso personal. “Es un proyecto que venía gestando desde hacía tiempo y al que le puse mucho corazón”, expresó con orgullo.

La respuesta no tardó en llegar: en 2022, Tigre fue incluido en la prestigiosa guía Michelin, logrando un reconocimiento que pocos restaurantes argentinos han alcanzado fuera del país. “Solo dos restaurantes argentinos figuran en la guía (Francis Mallmann, Los Fuegos). Estoy profundamente orgullosa de mi equipo y mis socios. Agradecida con esta ciudad que me abrió sus puertas y en la que decidí echar raíces para seguir creciendo, tanto como chef como en lo personal. ¡Vamos por más!”, compartió entusiasmada.