Damián Betular se despidió de un programa de OLGA: las palabras para sus compañeros y el motivo de su renuncia

Desde hace tiempo, Damián Betular se ha vuelto uno de los famosos más queridos por los argentinos.El chef conquistó a la audiencia como jurado de Bake Off y, luego, continuó sumando fans al mostrar una faceta suya más descontracturada cuando se sumó al canal de streaming, OLGA.

Primero fue de la mano de Nati Jota, que Damián Betular logró sacar su lado más divertido e histriónico y conquistó a la audiencia del canal de stream fundado por Migue Granados. Este año, Betu también se sumó al gran elenco de Generación Dorada, uno de los programas de OLGA conducido por Elizabeth “La Negra” Vernaci y Humberto Tortonese.

Betular sorprendió a todos con un tatuaje inesperado. / Archivo

Sin embargo, la participación de Damián Betular en Generación Dorada duró poco. El cocinero pastelero anunció su renuncia al aire y compartió unas emotivas palabras para sus compañeros.

Qué dijo Damián Betular en su renuncia al programa de OLGA

“Querida Negra y querido Humberto: desde el primer día en Generación Dorada, supe que esta aventura sería inolvidable. Negra, Negrita, mi amor, tu voz inconfundible y tu humor ácido que me saca carcajadas hasta en los días más grises, han sido el condimento especial de cada jornada”, expresó Damián Betular en su carta abierta.

Damián Betular Foto: gentileza

Sin ocultar su emoción, el chef continuó con unas palabras para el humorista. “Humerto, Humbertito, tu ingenio y ese toque irreverente siempre logran que cada programa fuera una caja de sorpresas”, dijo sensibilizado.

“Me han hecho sentir como en casa o como en un shelter. Los dejo con la tranquilidad de que Generación Dorada queda en buenas manos. Y no se preocupen, que no me voy muy lejos, eh. Nada lejos”, aseguró.

¿Por qué Damián Betular renunció al programa de OLGA?

Todo parece indicar que la partida de Damián Betular es solamente algo temporal. La cuenta oficial de Instagram de OLGA compartió la despedida y aseguraron: “Hasta pronto, Betu. Te esperamos en primavera”.

Vale recordar que pronto se comenzará a grabar la nueva temporada de Bake Off, el programa donde Damián Betular participa como jurado. Por lo que el chef tendrá más compromisos laborales en su agenda.

Aunque, el cocinero pastelero dejó la puerta abierta para su regreso al programa de OLGA. “¿Quién sabe? Quizás algún día de estos aparezca por ahí, disfrazado de algún personaje extraño, solo para recordarles que no pueden librarse de mí tan fácilmente. Gracias por todo, amigos, pero sé que esto no es un adiós, sino un ´nos vemos pronto´”, señaló.