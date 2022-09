Cuáles son las cinco razones por las que tu hijo debe ser youtuber

Aprendés a escuchar y a leer a tu cliente: a esta parte hay que tomarla con más cuidado porque, obviamente, cuando la exposición empieza, las críticas no tardan en llegar. Dicho sea de paso, está bueno que suceda en cierta medida porque si no nosotros vamos creciendo y uno de los grandes problemas de hoy es no poder soportar la crítica objetiva. Que alguien me diga: “Franco, mirá, la verdad que no entiendo muy bien lo que estás explicando”. Eso es una crítica objetiva que me está dando algo. Saber