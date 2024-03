Cuál es la extraña enfermedad hereditaria que padece Pampita

Pampita vive un 2024 lleno de cambios. La modelo y conductora se acaba de mudar a Uruguay para ser jurado de Veo cómo cantás. El show televisivo del canal Teledoce consiste en que los participantes cantan y el jurado, compuesto por un panel de famosos, tiene que averiguar quién es cantante profesional y quién no lo es.

Hace unos días Pampita sorprendió tras una inesperada declaración. Reveló una enfermedad hereditaria que padece desde chica, aunque hace poco descubrió. La pampeana reconoció que sufre de daltonismo, un trastorno de la vista muy extraño en las mujeres por el cual ve los colores de manera diferente a la mayoría de las personas.

Pampita paralizó Instagram con un outfit ultra escotado que dejó sin palabras a sus fans Foto: instagram

“Desde chica no distinguía bien los colores así que siempre optaba por ponerme todo blanco o todo negro. No me gustan los colores. A lo máximo que me animo son a los dorados y plateados”, confesó la esposa de Roberto García Moritán.

Estos fueron los primeros trabajos de Pampita.

Y agregó: “Son muy pocos casos los de mujeres daltónicas que existen y me tocó. Creo que eso me predestinó a que todas mis paletas de colores fueran simples y básicas”. Sobre cómo lleva el trastorno la familia, Pampita contó con simpatía: “Les divierte mucho preguntarme de qué color son las cosas. Se matan de risa cuando estoy viendo distinto”.

El look de Pampita en el Lollapalooza Argentina 2024

Pampita tampoco se perdió el Lollapalooza Argentina 2024. Estuvo en el festival de música realizado en el Hipódromo de San Isidro acompañada por su marido Roberto García Moritán.

El look que eligió estuvo compuesto por un top en color negro ultra escotado y ajustado al cuerpo marcando su figura que acompañó con un pantalón en tono mostaza, de calce suelto con bordado y brillos. Para el peinado eligió llevar el pelo suelto, bien lacio y para el maquillaje eligió un estilo de colores clásicos.

El look canchero de Pampita para el Lollapalooza Argentina 2024 Foto: instagram