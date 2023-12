Coco Sily ya superó a Caramelito y confirmó que tiene nueva novia: “No quiero que se queme”

El reconocido humorista Coco Sily ha decidido darle una nueva oportunidad al amor después de superar la ruptura con Cecilia “Caramelito” Carrizo, con quien compartió un breve noviazgo a principios de este año. La relación, que prometía ser duradera, se vio interrumpida cuando Caramelito optó por regresar con su expareja y padre de sus hijos.

A escasos meses de anunciar su separación, Coco Sily sorprendió a sus seguidores al presentar a su nueva pareja a través de sus redes sociales. En Instagram, el humorista compartió su primera selfie junto a Chimi Meza, una mujer de perfil bajo con menos de 1000 seguidores en la plataforma, disfrutando de un romántico atardecer.

Coco Sily compartió una foto con su nueva novia. (Foto de Instagram: @cocosily)

En declaraciones exclusivas a Intrusos, Coco expresó su felicidad por esta nueva etapa en su vida amorosa. “La verdad es que esto que me está pasando es un regalo del Universo. Estoy muy feliz. Es algo muy reciente y, honestamente, no lo esperaba. No quiero que se queme. Ella no es del medio y quiero cuidarla. Dios cierra una ventana y abre una puerta”, compartió el humorista.

Cinthia "Chimi" Meza, la nueva novia del "Coco" Sily. (Foto de Facebook)

Carmelito, muy enamorada de Damián Giorgiutti, dejó a Coco en el pasado

Por su parte, Cecilia “Caramelito” Carrizo habló abiertamente sobre su breve romance con Coco Sily y cómo ambos compartieron un tiempo juntos sabiendo lo que ocurría en la vida del otro. “Coco es una persona que quiero mucho y sé que él también me quiere a mí. La relación que tenemos no es incómoda”, dijo.

Caramelito y Coco tuvieron una fugaz relación.

“Nosotros compartimos un tiempo, los dos sabiendo muy bien lo que le pasaba al otro. Nos acompañamos en esos momentos que nos tocó. Fue muy lindo y muy bueno”, aseguró la conductora.

Caramelito y Damián Giorgiutti Foto: Instagram

Caramelito también abordó su presente amoroso y la reconciliación con el padre de sus hijos, Damián Giorgiutti. “Yo estoy muy contenta con Damián, quien fue mi pareja durante 25 años. Tuvimos ese tiempo en el que nos separamos y ahora estamos muy bien”, afirmó, cerrando así un capítulo en su vida sentimental y apostando por una nueva etapa junto a Giorgiutti.