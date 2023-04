Cinthia Fernández saludó a Matías Defederico por el Día de la Rata y el exfutbolista reaccionó

A diario, Cinthia Fernández demuestra que es una madre presente para sus hijas. Con una apretada agenda laboral, la modelo hace de las pequeñas su prioridad y a diario comparte divertidos, y tiernos momentos junto a ellas en sus redes sociales.

Cinthia Fernández junto a sus hijas: Charis, Bella y Francesca / Foto: Instagram Foto: Cinthia Fernández

Sin embargo, la panelista aún continúa su batalla mediática con Matías Deferico, ex futbolista y padre de las niñas. De hecho, recientemente, Cinthia arremetió contra su ex pareja por no cumplir con la cuota alimentaria correspondiente.

Cinthia Fernández y Matías Defederico: Una batalla sin salida ni fin. / Foto: Instagram Foto: Cinthia Fernández

De esta manera, Fernández lo saludó por el “Día Mundial de la Rata” que se celebró el 4 de abril y él, lejos de mantener el silencio, decidió responderle a través de su cuenta de Instagram, donde mostró su nuevo trabajo.

“¿Se adelantó el Día del Padre acaso?”, preguntó la mediática, ácida, luego que Matías publicara un video en el que se pudo observar que el nuevo rubro en el que se está desempeñando ahora es el de la construcción.

Cinthia Fernández arremetió contra Matías Defederico y lo saludó para el día de la rata / Foto: Instagram Foto: Cinthia Fernández

Cinthia Fernández vs Matías Defederico: Una pelea sin fin

La batalla entre Cinthia Fernández y Matías Defederico está muy lejos de haber llegado a su punto cúlmine. De hecho, en los últimos meses, la modelo se quejó del poco compromiso del ex futbolista con sus hijas: Charis, Bella y Francesca.

Matías Defederico junto a sus hijas: Charis, Bella y Francesca. / Foto: Instagram Foto: Matías Deferico

Fernández aseguró que Defederico no solo no les compró nada para Navidad y Reyes sino que tampoco colaboró con los útiles escolares de las pequeñas. Indignada, Cinthia también lo defenestró por irse de vacaciones en tres oportunidades. “Plata tiene”, disparó la modelo.