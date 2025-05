Chiara de Gran Hermano 2025 reaccionó al escándalo de Wanda Nara y la China Suárez: ¿de qué lado está?

Existen escándalos que dejan huella en la industria del entretenimiento argentino a más no poder. Peleas y disputas que se convierten en tema obligatorio de conversación. Uno de los más resonantes es el conocido “Wandagate”, la infidelidad que sufrió Wanda Nara por Mauro Icardi tras estar con la China Suárez.

"(La China) me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido (Mauro Icardi) en París. Y me llamó ella por cámara diciéndome que quería venir a visitar París, por eso fue el ‘zorra’”, le expresó Wanda Nara en LAM durante los inicios de la polémica.

La polémica ha seguido con el pasar de los años, hasta el punto de que la China Suárez inició una relación con Mauro Icardi. Este nuevo capítulo dio pie a todo tipo de opiniones por parte de algunas celebridades como Chiara, ex participante de Gran Hermano 2025.

¿Qué opina Chiara sobre el Wandagate?

La mediática dio su veredicto de la polémica durante su participación en el último programa de LAM. Ahí, reveló que tuvo la oportunidad de salir con diferentes jugadores de fútbol en el pasado. “No me voy a hacer la carmelita descalza, sí, he salido. Picotee ahí”, aseveró la hija de Alejandro Mancuso.

Seguidamente, la influencer reveló su postura acerca de las “botineras”, las esposas de los futbolistas. "Yo siempre defiendo a las mujeres de los jugadores. Mi mamá siempre se la bancó, y es re difícil. Las botineras son las chicas que quieren la plata de los jugadores y las mujeres no son así. Yo tampoco soy así, yo justo ‘matcheo’ porque ‘matcheo’, pero también con otros. Empresarios...”, recalcó la última eliminada de Gran Hermano 2025.

Con ese descargo, Ángel de Brito le consultó si era Team Wanda o Team China, a lo que Chiara respondió: “¡No! Yo soy team Wanda, la amo. A full. La defiendo a muerte porque me parece que es auténtica, transparente. Lo que se le viene a la cabeza lo hace”.

Las coincidencias que conectan las vidas de Wanda Nara y la China Suárez.

“La China también hace lo que se le canta”, expresó Yanina, a lo que Chiara sentenció la diferencia de códigos entre la ex Casi Ángeles y la modelo. "Sí, sí, pero con otros códigos. Yo prefiero los códigos de Wanda, me representa más y, además, es sagitariana. Me representa su energía. Yo soy de Sagitario. Me gusta ella. Me gusta su personalidad”, sostuvo.