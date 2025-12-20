Catherine Fulop reveló una interna familiar que acerca a Paulo Dybala a Boca: “Oriana...”

Catherine Fulop reveló una interna familiar que acerca a Paulo Dybala a Boca. La suegra del delantero se pronunció en la previa del fin de semana y se refirió a una situación que le manifestó Oriana Sabatini, esposa del cordobés.

“Oriana es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Camila Galante, su mujer), ellos eran así curruñitas, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos…”, reconoció en tono de broma en Otro día perdido.

Mario está desesperado por saber si Dybala viene a Boca y Catherine Fulop le tiene que dar una respuesta. 👀#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/E8yesqU45c — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) December 20, 2025

Sin embargo, ella le puso seriedad a la conversación y explicó el contexto que transita la futura madre. “Hablando en serio, Ori está muy sola allá”, expresó. Inmediatamente, Mario Pergolini le lanzó una indirecta a Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca.

La situación de Paulo Dybala con Roma y Oriana Sabatini que lo acerca a Boca

Las palabras de la actriz se dan en una situación en la cual el cordobés se encuentra ante dos escenarios. Roma no renovaría su contrato, según medios italianos, y está a la espera del nacimiento de su primer hijo.

Inclusive, la misma Fulop habló fuera de cámaras tras el programa del viernes 19 de diciembre y alimentó aún más una salida de la Joya: “Si es, es para junio. Ahora no: Oriana va a ser mamá en marzo y yo tengo pasaje a Roma en enero”,