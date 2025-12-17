Paulo Dybala a Boca: qué falta para que deje Roma y sea refuerzo en 2026

Los rumores que hablan de una posible llegada de Paulo Dybala a Boca crecieron este fin de semana. En paralelo al viaje de Leandro Paredes a Italia, un periodista confirmó qué elementos faltan para que deje Roma y sea refuerzo en 2026.

Qué falta para que Paulo Dybala sea refuerzo de Boca en 2026

“Boca ya hizo un contacto para averiguar la situación de Dybala. Sin embargo, no hizo una oferta y si le hizo saber a Dybala que está interesado y va a seguir de cerca la situación“, reconoció Gastón Edul, en Olga.

El periodista deportivo analizó el título de Platense a poco de que el Calamar venciera a Huracán y se consagrara campeón por primera vez en su historia. (Gentileza Vía País).

Para brindar un mayor contexto, el comunicador hizo un paralelismo con el arribo de volante de la Selección Argentina al conjunto Xeienze: “Tal cual hizo con Paredes, no va a negociar de club a club y va a esperar que se resuelva su situación".

Paredes y el deseo de que Dybala venga a Boca (AFA)

Sin embargo, "para que se pueda destrabar en enero, Dybala debiera hablar con Roma“, admitió. Por ello, la misma ‘Joya’ es el factor decisivo de su futuro, que puede estar en Argentina, Europa, Estados Unidos o Arabia Saudita.

Los motivos que ilusionan a Boca con la llegada de Paulo Dybala

Por su parte, La Gazzetta dello Sport, destacado medio de Italia, compartió que una renovación de contrato de Dybala por parte de Roma está prácticamente descartada. Sus lesiones, su falta de continuidad y la edad serían factores determinantes.

Además, Gian Piero Gasperini, entrenador de la Loba, brindó unas declaraciones en la conferencia de prensa de la victoria por 1 a 0 contra Como. “Esto debe ser un estímulo para Paulo, que es un jugador extraordinario. Cuando está bien y juega, regatea y dispara, no hay nadie en Italia con su calidad. Quizás esté listo para el domingo, veremos cómo entrena”, cerró.