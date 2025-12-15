Catherine Fulop y Ova Sabatini se sinceraron sobre su crisis de pareja: “Uno a veces se pierde”

Catherine Fulop y Osvaldo “Ova” Sabatini abrieron su intimidad y repasaron, con honestidad y humor, los momentos más difíciles de sus más de 30 años juntos, en una charla televisiva que combinó balance personal, mirada familiar y consejos para la nueva generación.

Cómo se conocieron Catherine Fulop y Ova Sabatini

La pareja, que se conoció en 1993 durante las grabaciones de la ficción Déjate Querer, construyó una de las historias de amor más sólidas del espectáculo argentino.

Sin embargo, lejos de idealizar el vínculo, ambos reconocieron en las últimas horas que atravesaron una crisis profunda que puso a prueba su matrimonio y los obligó a replantearse la relación.

La crisis de pareja que vivieron Catherine Fulop y Ova Sabatini

Invitados al programa La Divina Noche de Dante (eltrece), Catherine y Ova hablaron de esa etapa compleja que coincidió con la crianza de sus hijas Oriana y Tiziana. “Pasamos una sola crisis, pero duró un par de meses”, admitió Sabatini, mientras que Fulop explicó que el desafío fue “volver a enamorarse” y reconstruir el proyecto común con compromiso y madurez emocional.

La actriz profundizó en el impacto que tuvo la maternidad en su identidad personal y de pareja. Entre cambios hormonales, exigencias cotidianas y el foco puesto casi exclusivamente en las hijas, reconoció que no fue fácil reencontrarse como mujer y como pareja. “Uno a veces se pierde. Imaginate, yo con las hormonas revolucionadas, la chiquita tenía un añito.Te cuesta encontrar tu lugar como mujer y a veces querés patear el tablero”, reveló.

En ese proceso, destacó el rol de Ova como sostén y compañero, sin competir ni sentirse desplazado dentro de la dinámica familiar.

En ese contexto, Fulop contó que esa experiencia la llevó incluso a aconsejar a su yerno, Paulo Dybala, ante la llegada de su primer hijo junto a Oriana. Con franqueza, le habló sobre el puerperio y la importancia de acompañar emocionalmente a la mujer en una etapa de gran sensibilidad. Sabatini sumó una cuota de humor, pero coincidió en que el acompañamiento y la comprensión son claves para atravesar esos momentos.

Ambos coincidieron en que la terapia de pareja fue fundamental para superar la crisis, reconocer las dificultades y reafirmar el deseo de seguir juntos. Hoy, a meses de convertirse en abuelos, celebran la familia que formaron y el equilibrio alcanzado. “Nos sirvió para ver que queríamos seguir eligiéndonos”, aseguró Catherine, convencida de que Ova es “el hombre de su vida”.