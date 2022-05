Separada del Cholo Simeone desde el 2008 y luego de más de diez años alejada de los medios, Carolina Baldini reapareció en la televisión y tras su primera entrevista se llevó una gran sorpresa: recibió una carta documento de su exesposo que le impide hablar en forma pública de lo que fue su relación.

Lo más sorprendente del documento legal, es que durante su visita al piso de “LAM” la exmodelo mencionó solo por encima su vínculo con el DT y en las oportunidades que lo mencionó fue en tono positivo. Sin embargo, sus palabras no fueron del agrado del exfutbolista que a las pocas horas la intimó con el bozal legal.

Carolina Baldini Foto: LAM

Tras recibir la notificación, Baldini regresó al programa de Ángel de Brito en América para defenderse y manifestó: “Cuando me llegó me quedé muda, no lo esperaba”. Y reveló que pese a la advertencia de que no podía difundir dicho documento, a los 20 minutos una copia del archivo ya circulaba en todos los programas.

“Me pidieron que no hable en los medios y ni bien recibo la carta, escucho que en la tele se estaba hablando del tema porque él la había mandado a la prensa. Sino, de mi parte, jamás hubiera salido porque es un papelón”, garantizó. Luego detalló que le contó todo lo sucedido a sus hijos Giovanni, Giuliano y Gianluca, fruto de su matrimonio.

Cuál fue la reacción de los hijos de Carolina Baldini y el Cholo Simeono al conocer la carta documento

En ese sentido recordó que cuando le llegó la carta le envió el video a los tres y les dijo que “no quería que se pusieran de un lado ni del otro”. “Simplemente quería mostrarles qué era lo que había dicho yo”, remarcó, y aseguró que ya le da mierdo hablar porque no quiere “tener problemas”.

a expresó: “Ellos me comentaron que no sabían qué decir pero les remarqué eso, que no quería que tomaran partido”. Y reflexionó: “Hace diez años que no aparezco. Vine a ‘LAM’ y hablé en una revista porque quería presentar mi marca de ropa, sumar algunos seguidores. Lo conocí a los 18, me casé a los 21, estuvimos juntos 18 años y de todo eso no puedo hablar... ¿Qué problema hay en haber estado casada con él y tener tres hijos divinos?”.

La historia detrás del divorcio de Carolina Baldini y el Cholo Simeone

Baldini y Cimeone se separon en 2008, pero el divorcio llegó recién en el 2014. Pese a la demora, el acuerdo al que logró llegar la expareja fue muy superior al original. Según sacó a la luz Rodrígo Lussich en “Socios del Espectáculo”, la exparticipante del “Bailando por un Sueño”, se quedó con un arreglo diez veces mejor.

Carolina Baldini junto a sus hijos

“El divorcio de la pareja se cerró en una división de bienes en la que Baldini cobró 10 veces lo que quería pagarle su ex. Simeone le habría ofrecido un millón de dólares y dos propiedades (una en Puerto Madero y otra en Nordelta), que quedaron en el acuerdo. Esa fue la propuesta original, pero ella negoció de otra manera”, comenzó.

Luego contó que la exmodelo obtuvo información a cerca de todas las propiedades de su ex y a partir de esa información exigió un acuerdo mayor. “Carolina Baldini logró ingresar a la empresa, ubicada en Bajo Belgrano, donde funcionaba una oficina contable manejada por la hermana del exjugador, Natalia. No sabemos cómo lo hizo, pero ingresó. En esa empresa, Simeone estaba asociado al representante de jugadores Leo Rodríguez. Allí Baldini tuvo acceso a los archivos de su contabilidad”, explicó el conductor.

#Carolina encontró pruebas de la cantidad de propiedades que poseía Simeone (entre otros edificios de departamentos completos) y logró un acuerdo 10 veces superior al propuesto. La cifra sería obscena”, cerró.