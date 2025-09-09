Cande Vetrano reveló la verdad sobre los rumores de romance entre Andrés Gil y Gime Accardi: “Cosas que pasan”

Cande Vetrano es una actriz argentina que dio sus primeros pasos siendo una niña de la mano de Cris Morena. La famosa que siempre mantuvo un perfil bajo sobre su vida privada se vio en el centro del escándalo de la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez, la expareja de actores que estuvo 18 años juntos.

La ex Casi Ángeles está en pareja con Andrés Gil, quien fue señalado como el tercero en discordia del matrimonio. Cabe recordar que Gime Accardi confesó su infidelidad a Nico Vázquez, por lo que los rumores rápidamente apuntaron a su compañero de obra de teatro.

Gimena y Andrés fueron protagonista de En otras palabras, una obra en la que ambos muestran mucha complicidad entre ellos que desató rumores. “Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”, expresó en un móvil el actor.

“En otras palabras”, obra protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil. Foto: prensa.

“Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, quizás en el momento más especial de nuestras vidas”, comentó el famoso sobre el presente de la pareja, a pesar de los rumores de infidelidad.

Cande Vetrano habló por primera vez del escándalo en el que se vio involucrada involuntariamente y contó cómo está la pareja que tiene un bebé de menos de un año.

Andrés Gil y Cande Vetrano

Cande estuvo en la alfombra roja de la película “Verano Trippin” y no esquivó a la prensa que tocó el tema de los rumores de infidelidad. La actriz contó que está “superbien” en este momento de su vida con su bebé de menos de un año.

La palabra de Cande Vetrano sobre los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi

“Son cosas que pasan, pajas de la vida”, expresó con sinceridad la famosa. Luego, Cande volvió a enfatizar en el tema y resaltó “Paja mal, obvio”.

Al ser consultada sobre si culpaba de responsabilidad a la prensa por crear los rumores, Cande comentó: “A nadie”.

Asimismo, la actriz señaló con una sonrisa, pero tajante sobre las polémicas: “Amor para todos. No quiero escándalos”.