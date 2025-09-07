Salió a la luz la foto de la salida de Cande Vetrano y Andrés Gil en medio de la polémica con Gime Accardi

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue dando qué hablar no solo por su inesperada ruptura después de 18 años juntos, sino que por la confesión de infidelidad de parte de la actriz al actor que desató un nuevo escándalo. Tras la revelación, varias personas quedaron vinculadas, entre ellos, Andrés Gil y Cande Vetrano.

Hasta hace unos días, Gime protagonizaba la obra de teatro En otras palabras con Andrés Gil, la cual terminó su temporada en medio de la polémica que envuelve a los actores, ya que él fue señalado como el tercero en discordia en el matrimonio.

A pesar de las declaraciones de ambos lado, el rumor sigue vigente y muchos no creen en las palabras de los protagonistas. “Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”, expresó el actor en un móvil de Intrusos cuando le preguntaron por su relación con Cande Vetrano, con quien tiene a su bebé Pino.

Así se conocieron Andrés Gil y Cande Vetrano

“Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, quizás en el momento más especial de nuestras vidas”, comentó el famoso sobre el presente de la pareja, a pesar de los rumores de infidelidad.

La foto de Cande Vetrano y Andrés Gil juntos en medio de la polémica con Gime Accardi

Este fin de semana, la pareja volvió a mostrarse junta sin caso a lo que se dice de ellos. Tanto Cande como Andrés fueron juntos al recital de Lali Espósito en Vélez.

Si bien ambos tienen perfil bajo y decidieron no exponer su familia cuando estalló la polémica, la pareja muestra algunas actividades que hacen en conjunto para dejar en claro que siguen juntos y apuestan a estar juntos a pesar de lo que se dice de ellos.

“Ahora Cande Vetrano y Andrés Gil juntos en el recital de Lali”, escribió Fede Flowers en su cuenta de X, donde muestra a la pareja de actores mirando al escenario a su amiga.

De esta forma, vuelven a callar los rumores de que están en crisis o la noticia de la infidelidad puso en duda a la pareja.