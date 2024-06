Cande Tinelli se sinceró sobre su salud tras aumentar de peso: “Me la pasaba vomitando, llorando, medicada...”

Candelaria Tinelli es una modelo, diseñadora de moda y cantante argentina de 33 años, que nació siendo famosa, teniendo en cuenta que su papá es Marcelo Tinelli, uno de los conductores más populares de la televisión argentina. Cuando creció, se adentró en el mundo artístico desde su propio lugar.

El éxito de Cande Tinelli en las redes sociales Foto: instagram

En febrero de 2024, Cande Tinelli se casó con Coti Sorokin, el cantautor argentino de 51 años, y actualmente, disfruta de su vida en pareja desde España. Y aunque se encuentra alejada de su carrera musical, Cande disfruta de su vida en el viejo continente, realiza equitación y mantiene su perfil de influencer, con más de 4.5 millones de seguidores en Instagram.

Cande Tinelli disfruta de su vida en España con Coti Sorokin Foto: Instagram

Cande Tinelli le hizo frente a las críticas sobre su físico

En esta oportunidad, Cande Tinelli le contó a sus seguidores a través de historias de Instagram que dos usuarios le habían dejado comentarios sobre su aspecto físico. “Qué linda, tenés unos kilitos de más. Te queda espectacular”, y “Menos carne que Semana Santa, hermana. Mentira, sos hermosa”, fueron los mensajes que eran diferentes el uno con el otro.

Por eso, Cande reflexionó: “Este es el claro ejemplo de que no hay que dejarse influenciar por las opiniones. Son miradas y versiones ajenas que exceden a uno. Sean buenas o malas (cada uno las ve como quiere), no hay que hacerles caso, no hacerse cargo de lo que otro ve y cree que de uno”. Y aclaró: “Yo sé como estoy, como elijo estar, que estoy sana, y que estos comentarios no me representan”.

Cande Tinelli y su reflexión sobre los comentarios sobre su aspecto físico Foto: Instagram

Frente al hate, señaló: “Lamentablemente, esperar que la gente no opine de los cuerpos es prácticamente imposible, así que tenemos que estar muy en eje y seguros con nosotros mismos para que eso nos resbale, y entender que somos mucho más que el cuerpo y lo externo. Cuiden y alimenten su mundo interior”.

Cande, para resaltar, con ironía, pidió perdón señalando los comentarios que recibe continuamente: “Perdón por no tener carne, por estar más rellenita, y también por haberme arruinado el cuerpo de tatuajes y ser parecida a un alien. Perdón también por ser hija de alguien famoso, y bueno, perdón por todo básicamente”.

Cande Tinelli y su irónica respuesta a los haters Foto: Instagram

Para finalizar, explicó que sube este tipo de cosas porque posee un alcance grande y le saca provecho, e intentó explicar esto porque hay gente que la pasa mal. “Yo la pasé mal leyendo comentarios así. Estaba encerrada en mi cuarto, semanas a oscuras, vomitando cada cosa que comía, llorando, medicada, perdiendo tiempo de mi vida, y no quiero permitir que esto le pase a nadie más”, contó Cande sobre su pasado con problemas alimenticios.