Cada vez más unidos: la complicidad de Wanda Nara y Rusherking que genera rumores de romance.

Tras el intercambio ocurrido en MasterChef Celebrity, donde Wanda Nara le preguntó a Rusherking su opinión sobre la relación de su ex, la China Suárez, con Mauro Icardi, ex de ella, la interacción entre la conductora y el músico volvió a generar repercusión.

Wanda Nara y Rusherking

Ese momento, que combinó humor y un toque de tensión mediática, dejó en evidencia la particular forma en que ambos manejan los cruces vinculados a sus relaciones pasadas y al vínculo que mantienen actualmente con sus exparejas.

Lo que comenzó como un comentario abrió paso a nuevas señales de cercanía que Wanda no dudó en compartir en sus redes sociales. Recientemente, Wanda publicó una historia en Instagram que captó la atención de sus seguidores y del propio Rusherking.

Así son los bolsos que le regaló Rusherking a Wanda Nara

En la imagen, se observa una bolsa de Ricky Sarkany junto a sus reconocidos bolsos Birkin y Christian Dior en su camarín. Sobre la bolsa, Wanda escribió “gracias” y etiquetó al músico, dejando en claro que se trataba de un gesto de agradecimiento hacia él. La publicación reflejó no solo el vínculo que se empezó a construir durante las grabaciones del programa, sino también la intención de Wanda de mostrar la buena relación que logró mantener con Rusherking a pesar de los antecedentes amorosos que los conectan.

Así son los bolsos que le regaló Rusherking a Wanda Nara.

Por su parte, Rusherking se tomó un momento en sus redes para aclarar que los zapatos no eran un obsequio exclusivo para Wanda. Al repostear la story de la conductora, comentó: “Le regalé a Wanda y a los jurados nuestros zapatos, Ricky Sarkany. Como soborno así me hacen pasar”. Con este mensaje, el cantante mostró su sentido del humor y la manera relajada en que se manejan los intercambios dentro del programa, además de evidenciar su buena relación con los jurados Damián, Donato y Germán.

Tanto el gesto de Wanda Nara como la aclaración de Rusherking reflejan que, tras la complicidad inicial por las preguntas sobre sus ex, el vínculo entre ambos continuó fortaleciéndose durante su participación en MasterChef Celebrity.