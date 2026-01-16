L-Gante se suma a En el Barro 2: los detalles de su debut en la serie de Netflix junto a la China Suárez

¡Se picó el penal! El universo de “En el Barro”, la serie de Netflix que expande el mundo de El Marginal en una cárcel de mujeres, sigue sumando figuras que prometen dar que hablar. La gran noticia que sacudió el mundo del espectáculo es la confirmación de L-Gante como parte de la segunda temporada. El cantante debuta en la plataforma del gigante del streaming y no lo hará solo: compartirá pantalla con la China Suárez.

La China Suárez en la próxima edición de En El Barro.

L-Gante y la China se suman a En El Barro 2: una coincidencia “explosiva”

La serie, producida por Underground y Netflix, tiene como protagonistas en esta temporada 2 a Ana Garibaldi y Eugenia “la China” Suárez. Y es justamente acá donde se arma el revuelo. Es imposible no recordar que el líder de la Cumbia 420 estuvo en el centro de todas las miradas por su romance con Wanda Nara, la eterna “rival” mediática de la China.

Pero eso no es todo: en su momento, también circularon fuertes rumores de mucha cercanía entre L-Gante y la propia China Suárez, especialmente después de algunas colaboraciones y cruces en redes que encendieron las alarmas de los programas de chimentos. ¿Habrá tensión o pura química actoral?

¿Quiénes forman parte de la segunda temporada?

La vara está alta y la producción no escatimó en nombres. Además de la China y L-Gante, la historia contará con un despliegue actoral impresionante.

El elenco principal:

Lorena Vega

Julieta Ortega

Carolina Ramírez

Érika de Sautu Riestra

Camila Peralta

Inés Estévez

Participaciones especiales y más figuras: La temporada se viene con todo gracias a las actuaciones de Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.

En El Barro 2 con Alejandra "Locomotora" Oliveras.

Además de L-Gante, el rubro de “participaciones especiales” está cargado de nombres pesados:

Victorio D’Alessandro

Osmar Núñez

Pablo Rago

Juan Minujín (quien vuelve a este universo tras su paso por El Marginal )

La actuación especial de Verónica Llinás

La presencia de Gerardo Romano como actor invitado.

¿Qué esperar de L-Gante en la ficción?

Aunque los detalles de su personaje se mantienen bajo siete llaves, se espera que el cantante aporte toda su impronta de barrio a la cruda atmósfera de la serie. Tras sus idas y vueltas judiciales y su altísimo perfil mediático, este paso a la actuación en una producción internacional como la de Netflix marca un antes y un después en su carrera.

L-Gante se suma a “En el Barro”: los detalles de su debut en la serie de Netflix junto a la China Suárez

La expectativa es total. Entre el drama carcelario, la llegada de nuevos personajes y el escándalo que rodea a sus protagonistas en la vida real, “En el Barro” se perfila para ser el estreno más visto del año.