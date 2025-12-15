¿Víctima o cómplice? Encontraron el DNI de L-Gante en un allanamiento y quedó vinculado con estafas

L-Gante se ve nuevamente involucrado en una causa judicial tras la aparición de una copia de su DNI en un allanamiento a un estudio jurídico. Esta documentación fue encontrada en el marco de la investigación sobre la organización criminal “Caranchos Top”, acusada de estafar a aseguradoras con métodos fraudulentos.

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes ahora se preguntan si el cantante está relacionado con los hechos, o si su identidad fue utilizada sin su conocimiento. De acuerdo con fuentes judiciales, la policía descubrió el DNI de L-Gante durante los operativos realizados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, aunque aún no se determinó si el cantante tenía algún vínculo con los miembros de la banda.

La policía hizo diferentes allanamientos.

Qué es la causa “Caranchos Top” y qué tiene que ver L-Gante

La banda investigada, conocida como “Caranchos Top”, estaba integrada por una serie de individuos que simulaban accidentes para presentar reclamos a diversas compañías aseguradoras utilizando documentación falsa. Los integrantes de la banda, entre los que se encontraban abogados y otros profesionales, utilizaban identidades ajenas, como la de L-Gante, para llevar a cabo sus estafas.

La copia del DNI de L-Gante que encontraron.

El fiscal a cargo del caso, Claudio Oviedo, junto con la jueza Karina De Luca, ordenaron un total de 30 allanamientos en localidades como Vicente López, Morón, Ramos Mejía y otros puntos del conurbano. Durante los operativos, se incautaron elementos claves de la operación criminal, tales como poderes falsos, diagnósticos médicos apócrifos y presupuestos adulterados de talleres mecánicos. Además, se encontraron armas de guerra y estupefacientes.

L-Gante quedó vinculado a este caso después de que su DNI fuera encontrado en uno de los allanamientos. Si bien no se sabe si el cantante fue cliente de los involucrados o si su identidad fue utilizada sin su consentimiento, la policía continúa investigando su posible participación.

En total, hay 110 personas imputadas en la causa, de las cuales 8 aún permanecen prófugas con pedidos de captura internacional. La investigación sigue en curso, con la sospecha de que la banda operaba desde hace varios años. El cantante aún no se ha pronunciado públicamente sobre este hecho, pero la noticia ya está generando repercusiones dentro y fuera del mundo de la música.