L-Gante cruzó en vivo a Gustavo Méndez y todo terminó en un escándalo: “Me parecés...”

L-Gante fue invitado al programa de Moria Casán, La Mañana con Moria, que sale por El Trece. El periodista Gustavo Méndez le leyó un mensaje de Maxi El Brother, exrepresentante de, Elián Valenzuela, el cantante lo cruzó en vivo y todo terminó en un escándalo.

Video: L-Gante cruzó en vivo a Gustavo Méndez

Durante la entrevista, Méndez leyó al aire el mensaje en el marco de un conflicto legal por presunta estafa y malversación de fondos. El texto cuestionó la ingratitud de parte de Valenzuela hacia su expresentante.

L-Gante. Foto: captura pantalla

L-Gante se mantuvo sereno al inicio, pero en el segmento de cocina, se levantó, se acercó a Méndez y lo encaró directamente. “Si yo me pongo a leer los mensajes y contar acá mismo todas las personas que me dicen que sos un boludo, no terminamos más”, dijo.

“Pero pegale suave, te tienen que corregir un poquitito”, agregó L-Gante. Por su parte, Méndez se acercó para mostrarle el mensaje en cuestión. “Yo no quiero mirar nada, no te preocupes, leíste recién lo que estaban hablando. Yo te lo digo personalmente a vos...”, retrucó.

“Discúlpame si te molestó”, sostuvo Méndez. Pero el músico redobló la apuesta: “Yo te lo disculpo todo pero me parecés un boludo. Es mi parecer. Aceptalo o dejalo. Aprovechaste el momento que me tenés acá para hacer esa boludez. Si a vos te suma hacer esas boludeces...”, concluyó el músico en un estudio que quedó tenso para continuar con la programación.