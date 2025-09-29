Escándalo con L-Gante en Uruguay: el sorprendente motivo por el cual lo acusan de estafador

L-Gante es un cantante de cumbia y referente del género RKT en el país que recorre el mundo con su música. A pesar de su exitosa carrera, el artista siempre es noticia por las polémicas relacionadas con su vida como son sus romances o problemas legales. Este fin de semana, el famoso estuvo envuelto en acusaciones de estafa.

L-Gante

El artista tenía varios shows programados para el fin de semana que pasó en Uruguay, pero canceló las tres presentaciones en el país, lo que generó una ola de indignación que se suman a otros eventos pasados que no realizó.

La actitud del cantante de RKT y su equipo generó el enojo de los organizadores y se desató un escándalo. En Infama hablaron con las dos partes y revelaron cómo fue el hecho que tiene a L-Gante en el centro de la polémica.

L-Gante

L-Gante canceló sus shows en Uruguay y generó un escándalo

“En el Uruguay fue contratado a través de su vendedor y en marzo dejó plantados a dos boliches, ahora volvió a plantar a 3 boliches. Él de manera unilateral suspendió la gira", expresó un periodista uruguayo en Infama.

Por su parte, Luis Perdomo, amigo del cantante, reveló: “Es verdad lo que dice, la otra vez también pasó. Pero esa no es la realidad. Lo que yo tengo entendido es que no se cumplió con la parte económica, el artista antes de subirse al avión tiene que tener toda la logística antes de llegar al país”.

“La realidad fue que el artista recibió solo el 35% de lo pautado, tenían que completar el pago un día antes del show y no lo hicieron”, agregó el amigo de L-Gante.

Por otro lado, el periodista uruguayo retrucó: “Pagaron el 50% y no se presentó. Los empresarios debieron devolver entradas y cubrir gastos. No devolvieron ese adelanto”.

Luego, al cruce de fundamentos se sumó Maxi El Brother, el manager de L-Gante, quien dio la versión de los hechos: “Tenían que dar el 50% y el otro 50% en el lugar. No llegaron ni al 30% al firmar”.

Del lado de los productores del evento, en diálogo con Montevideo Portal, expresaron: “Nosotros hicimos una inversión muy grande para poder confirmar este fin de semana, invirtiendo miles de dólares. Le pagamos al representante y tenemos la documentación que lo avala, hubo que invertir para cumplir con las exigencias, pagar los viáticos por adelantado, contratar el rider, alquilarle instrumentos, sonido y los efectos para el show. Contratamos avión, hotel, seguridad, organización”.

“En estos días veremos qué acciones legales vamos a tomar, porque esta actitud unilateral de suspensión que ha realizado el cantante es de una irresponsabilidad enorme. Cero profesionalismo, esta actitud nos ha causado un perjuicio millonario”, agregó desde la producción del evento.