¿Mauro Icardi vuelve a ser padre? La fuerte indirecta de la China Suárez por redes sociales

El nombre de Mauro Icardi volvió a estar en boca de todos por una llamativa publicación de la China Suárez. La actriz compartió un video en su cuenta de Instagram que fue interpretada como una declaración de intenciones. La sugerente “indirecta” apunta a la posibilidad de agrandar la familia.

La publicación que desató las especulaciones muestra a la artista en una pose relajada, cantando una canción con un fuerte mensaje: “Estoy viendo a la más linda, le haría un hijo con ganas. Sí así es como baila, chinga. Voy a ser su playlist en la cama”, dice el fragmento e la canción que eligió la China para su video.

¿Un nuevo heredero?

El video de la China quizás plantea un escenario a futuro que incluiría la llegada de un bebé, algo que sacudiría por completo el panorama del espectáculo.

Si bien es solo una canción lo que también llamó la atención es que en su cuenta de Tiktok compartió el mismo video y escribió:“2026 y buenas noticias”.

La China y Mauro Icardi. Foto: Instagram.

La “indirecta” de la China dio para todo tipo de comentarios. Deseo genuino o no, lo cierto es que la actriz otra vez volvió a poner en el centro de la polémica su historia de amor con Icardi.