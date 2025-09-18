Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina que está embarazada, se descompensó en pleno hospital y generó preocupación

Thiago Medina sigue luchando por su vida desde el viernes pasado cuando tuvo un accidente con su moto en Moreno. El ex Gran Hermano está en terapia intensiva tras una cirugía de urgencia en la que le extirparon el bazo. Sus familiares y amigos lo acompañan en el hospital mientras permanece internado en estado delicado.

El miércoles por la tarde, desde la institución revelaron el parte médico del influencer: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro Hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

“(...) Al momento continúa con asistencia respiratoria mecánica. De continuar la evolución favorable, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. La cirugía se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este Hospital en conjunto con los profesionales provenientes del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría a través de la red de la provincia de cirugías de Buenos Aires”, señalaron los médicos sobre Thiago.

En medio de la internación y el delicado estado del famoso, su hermana melliza Brisa, quien está embarazada, tuvo una descompensación cuando vio a su hermano en terapia intensiva.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano.

“Está embarazada, se ve que le impactó la situación en la que encontró a su hermano, que en este proceso lleva cuatro días en terapia intensiva, todavía no está consciente y ayer tuvo fiebre”, contaron en Puro Show sobre la descompensación de Brisa.

Cómo se encuentra la hermana melliza de Thiago Medina tras descomponerse

El estado de la melliza generó preocupación, ya que el público se fue encariñando con la familia. Para mostrar cómo se encuentra Brisa, Camilota mostró un video en el que aparece la melliza en mejor estado.

Cómo está de salud la hermana melliza de Thiago Medina

“La embarazada quería comer algo dulce”, comentó Camilota en la publicación con humor. En las imágenes se ve a Brisa de buen ánimo, con su familia unida y en compañía de los amigos que ayudan en el difícil momento.

En la historia de Camilota aparece Romina Uhrig, la ex Gran Hermano que acompaña a Thiago y su familia desde el momento uno del accidente.