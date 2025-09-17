Apareció el hombre que chocó a Thiago Medina y reveló la cruda verdad sobre el accidente: “No puedo dormir”

Thiago Medina sufrió un grave accidente el pasado viernes mientras circulaba en su moto, hecho que lo dejó en estado crítico. Ya fue sometido a una operación y no se descarta que deba atravesar otra en las próximas horas. A cinco días del siniestro, finalmente salió a la luz la identidad del hombre que chocó al ex Gran Hermano.

Thiago Medina

Según revelaron en A la Barbarossa, Raúl —el testigo que asistió a Thiago en su momento más crítico— logró dialogar con José Fernando Córdoba, el otro conductor involucrado en el accidente.

Qué dijo el hombre que chocó a Thiago Medina

“Yo estuve hablando con el conductor. Él dice que lo citaron, que le tomaron declaración, pero acá no vino nunca la policía a levantar huellas”, relató el testigo que presenció todo lo ocurrido con el ex GH.

En el intercambio entre la conductora y Raúl, ella quiso saber cómo era que conocía a José. “Lo conocí en la carnicería, que es amigo de él. Le pregunté lo que pasó y coincide con los relatos. Él reconoce que hizo la maniobra (mal) y dice que puso todas las luces”, explicó.

Un dato que llama especialmente la atención es que, hasta el momento, el hombre no se comunicó ni con Daniela Celis, ni con Camila Deniz —hermana de Thiago—, ni con ningún otro familiar del ex GH. Al tratarse de una situación poco común, aún desconoce cuál sería la reacción que podrían tener frente a él.

“Él no tuvo contactos con la familia de Thiago, pero me pidió un acercamiento porque estuve hablando con Daniela y Camila. Él tiene miedo de que lo rechacen o que tomen represalias en su contra”, contó Raúl sobre José.

La impactante confesión de Daniela Celis sobre la última frase que dijo Thiago Medina luego del accidente: “Si quería irse con su mamá...”.

Afectado por lo ocurrido, el hombre que protagonizó el choque con Thiago atraviesa un momento difícil, a pesar de haberse presentado ante la Justicia y de haber actuado correctamente: “Él está shockeado, está muy ansioso, muy nervioso. Se siente culpable. Dice ‘no puedo dormir desde que sucedió el hecho’”.