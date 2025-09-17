Thiago Medina deberá someterse a una delicada cirugía y crece la preocupación por su salud: “Es peligroso”

El viernes a la noche se conoció la grave noticia del accidente que sufrió Thiago Medina cuando manejaba su moto y chocó con un auto en la Ruta N°7 en Moreno. El ex Gran Hermano fue operado de urgencia y está en terapia intensiva luchando por su vida. Según se supo, el famoso tiene varias costillas rotas, órganos comprometidos y le extirparon el bazo.

Daniela Celis, su expareja y la madre de sus gemelas de casi dos años, contó cómo fue que se enteró del accidente el viernes por la noche: “Me dijo que se había ido a buscar la moto que se la habían ploteado recién, que en 10 minutos llegaba. La niñera me dijo que estaba sola desde hacía una hora y media, y digo: ‘Algo le pasó, no puede ser’. Empiezo a llamar hasta que después de media hora me atienden. La voz de una mujer y me dijo lo que nunca quise escuchar, lo escuché. Ay qué feo”.

Thiago Medina sigue peleando por su vida y si bien tuvo mejoras. La institución de salud reveló el parte médico: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.

Revelaron cuál es el próximo paso médico en la salud de Thiago Medina

Romina Uhrig, amiga y compañera de Thiago Medina, contó cuáles son los paso a seguir en cuanto a la salud del influencer: “Thiaguito tiene ocho costillas rotas que se astillaron y eso está en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón”.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano.

Luego, la famosa explicó: “Lo que le dijeron a Dani los médicos es que apenas mejore un poco hay que operar porque tener todo eso dentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio”.

Según reveló Romina, los profesionales de la salud que están a cargo del cuidado de Thiago esperan por la evolución del influencer para volver a operarlo.