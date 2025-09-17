El duro relato de Julieta Poggio sobre el grave accidente de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”

Thiago Medina lucha por su vida desde el viernes en la noche cuando chocó con su moto en Moreno. El famoso fue operado de urgencia y permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Los familiares, Daniela Celis y sus excompañeros del reality, como Julieta Poggio piden cadena de oración.

Según revelaron, le extirparon el bazo, se quebró varias costillas y tiene varios órganos comprometidos. Daniela Celis contó en Intrusos como fue que se enteró del accidente del papá de sus hijas: “Me dijeron: ‘Estábamos esperando tu llamada. Thiago tuvo un accidente, está en el hospital de Moreno. Necesitamos que vengas urgente. No podemos darte ningún diagnóstico, está en el quirófano’”.

“De un minuto para otro, mi mundo cambió. En un momento, veo a las nenas y digo: ‘Qué hago, me quedo con las nenas o voy al hospital con Thiago’. Así que llamé a mi familia y, en el camino, me comuniqué con la familia de Thiago”, contó Daniela con angustia.

Julieta Poggio en las historias de Instagram.

Julieta Poggio es la madrina de una de las gemelas y es la mejor amiga de Daniela Celis, ya que formó parte del tridente de Gran Hermano, donde se conoció todo el grupo. La influencer se mostró totalmente angustiada por el momento que viven.

Julieta Poggio habló del accidente de Thiago Medina y se quebró en llanto

“Buenas, ¿cómo andan? Bueno, quería hacer esta historia, primero que nada, para agradecer a toda la gente que está del otro lado mandando su apoyo y sus fuerzas en estos momentos que son tan duros”, comentó la famosa.

“La verdad es que a mí me pegó muchísimo, estuve superangustiada estos días y me costaba mucho levantarme y seguir con todos los compromisos laborales que tengo. Mi trabajo, ensayos, la semana que viene estreno mi show, intentando dar lo mejor para toda la gente que pagó su entrada...”, agregó con angustia Julieta Poggio.

El dolor de Julieta Poggio por el grave accidente de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”

Luego, la bailarina reveló cómo son sus días desde el trágico accidente de su amigo: “Pero la verdad es que me acuesto llorando y me levanto llorando y cada cosa mínima que pasa en el día me angustia muchísimo porque toda mi energía y mi corazón y mis fuerzas están con mis amigos, con Dani y con Thiago”.

“Sé que todo va a estar bien, ya hubo leves mejorías y hay muchísima gente mandando su luz, es lo que Dani pide siempre, cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Juro que todo el amor llega y que sus fuerzas están llegando a él y sé que él es fuerte y lo va a hacer por sus hijas”, cerró en el video que Julieta subió a su cuenta.