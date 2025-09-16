La impactante foto del accidente de Thiago Medina: así quedó el auto que chocó con su moto

El viernes 12 de septiembre por la noche se conoció la noticia del terrible accidente que sufrió Thiago Medina cuando manejaba una moto y chocó contra un auto a la altura de Francisco Álvarez en Moreno. El ex Gran Hermano fue operado de urgencia y permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega.

La salud del influencer está en un momento delicado y lucha por su vida. Según revelaron, le extirparon el bazo, se quebró varias costillas y tiene varios órganos comprometidos. En la tarde del lunes revelaron un nuevo parte médico sobre el estado que atraviesa Thiago Medina.

“El paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento de cirugía torácica. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”, comunicaron desde el centro de salud.

Así fue el accidente de Thiago Medina

Mientras Thiago permanece internado, desde la policía de la provincia de Buenos Aires llevan una investigación para conocer más detalles del accidente. Se conocieron las imágenes de cómo quedó el auto contra el que impactó el ex Gran Hermano.

Cómo quedó el auto con el que chocó Thiago Medina

En Secretos Verdaderos mostraron cómo quedó el vehículo que fue parte del accidente. “Acá estamos viendo el auto con el cual chocó Thiago Medina. Este es el Chevrolet. Era una calle mano y contramano. Dos manos y este es un auto que no tiene baúl. Es un auto chato”, contaron en el programa.

“Thiago venía enfrente, en su mano perfectamente. Dicen que no venía a gran velocidad, se habla de 40 km por hora. Pero había un zigzag y además había un pequeño lomo de burro”, comentaron en Secretos Verdaderos.

“Este auto iba por la mano derecha. Este Chevrolet gira a la izquierda, hay una iglesia evangélica de ese lado, y según un testigo el auto pone la luz de giro, pero que Thiago no llega por la velocidad a frenar. Thiago entonces se encuentra con el auto de costado”, expresaron en el programa mientras mostraron la foto del vehículo.

El fuerte impacto provocó que Thiago saliera despedido de su moto por arriba del auto e impactara en el pavimento.

Mientras que en el Noticiero de Telefe revelaron los datos del hombre que manejaba el auto. “El auto lo conduce un hombre de unos 40 años que está identificado en la causa, nunca se fue (del lugar de los hechos)”, informó Paulo Kavlan.

“Hay una iglesia cristiana en ese lugar, e iba a ingresar a la iglesia. Cuando se para a la altura de la iglesia, pone guiño y gira a la izquierda”, comentó el periodista sobre el impacto.