La polémica actitud de Alfa cuando habló del grave accidente de Thiago Medina que causó repudio

Thiago Medina lucha por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras sufrir un grave accidente con su moto el viernes pasado. El ex Gran Hermano fue operado de urgencia y está en terapia intensiva con un estado de salud reservado. Sus familiares y excompañeros del reality salieron a pedir cadena de oraciones por el influencer, entre ellos habló Walter “Alfa” Santiago.

La mayoría de los ex Gran Hermano 2022 tienen una buena relación y se unieron en este momento especial para pedir por la salud de su compañero Thiago. Alfa es uno de los participantes que habló el fin de semana a los medios para contar cómo evoluciona el influencer y el estado de su familia.

Thiago Medina. Foto: web

“Estoy sin dormir, no me podía sacar a Thiago de la mente. Me puse a ver videos de nuestra participación en Gran Hermano”, comentó Alfa a Secretos Verdaderos.

“No puedo creerlo, es un pibe que tiene un corazón de oro”, remarcó el ex Gran Hermano. Luego, recordó su amistad: “Aprendí muchas cosas con Thiaguito y traté de aconsejarlo. Es un pan de Dios”.

Si bien Alfa salió en Secretos Verdaderos a hablar del estado de Thiago Medina y lo que significa para él su amistad con el joven de 22 años, lo que llamó la atención es que el ex Gran Hermano dio el móvil desde su auto

Alfa habló de la salud de Thiago Medina y se volvió viral por otra cosa

"El tipo está hablando del accidente de Thiago Medina justamente manejando en videollamada", escribió un usuario de X que se hizo eco de la insólita situación.

Alfa estaba hablando del accidente y el grave estado de salud de Thiago Medina mientras daba una entrevista por videollamada manejando.

La situación de Alfa se volvió viral por lo irónico del momento, ya que mencionaba el accidente mientras hablaba por videollamada con sus manos al volante, lo que no hay que hacer.

El video generó´todo tipo de comentarios, aunque muchos sostuvieron que en realidad iba de acompañante mientras hablaba.