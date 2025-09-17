El premonitorio mensaje de Daniela Celis que anticipó el accidente de Thiago Medina: “Acordate del Noba”.

En medio de la profunda angustia y la gran incertidumbre que rodea la salud de Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva en el Hospital de Moreno luego del gravísimo accidente en moto que sufrió el pasado viernes, Romina Uhrig decidió romper el silencio. La exdiputada compartió detalles conmovedores sobre los minutos previos al siniestro, revelando los últimos mensajes que Daniela Celis le había enviado a su expareja antes de que ocurriera el choque.

Thiago y Daniela hablaron sobre abrir la pareja.

En diálogo con el programa A la Barbarossa (Telefe), Uhrig relató cómo Daniela había manifestado su rechazo desde un principio a la compra del vehículo. “Cuando fui a la casa de Dani le dije que tenía que comer, porque no quería comer. Llora y se pregunta por qué”, contó conmovida. Además, explicó que para Celis la idea de que Thiago tuviera una moto nunca había sido de su agrado ni le generaba confianza.

Esta fue la advertencia de Daniela Celis a Thiago Medina cuando se compró la moto

“Ella no estaba de acuerdo con la moto. Incluso en los últimos mensajes, Dani le había dicho a Thiago: ‘Acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró”, reveló Romina Uhrig, dando a conocer la contundente advertencia que Daniela Celis le había hecho a su expareja antes del accidente y confirmando así la profunda preocupación que tenía por el peligro que implicaba el vehículo.

Además, Romina profundizó en la postura que siempre tuvo Daniela respecto a este tema y remarcó que no era algo nuevo: “A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. No sé por qué no le gustan, le dan miedo. Yo tengo pánico también”, admitió, dejando en claro el temor compartido.

Por otro lado, al hablar sobre la personalidad de Thiago Medina, Uhrig no dudó en destacar sus virtudes, pero también sus contradicciones: “Él es todo un hombre, es tan responsable con sus hijas, con su familia, pero a la vez es un niño. Y para él, la moto era algo que quería”, expresó, retratando así el deseo que tenía el joven a pesar de las advertencias y el peligro que representaba.

Finalmente, Romina relató cómo transcurrieron las horas previas al trágico accidente de Thiago: “El viernes él estaba cuidando a las nenas con la niñera, Dani se fue a trabajar y él fue a buscar la moto porque lo llamaron para decirle que ya estaba”, contó, reconstruyendo los últimos momentos antes del siniestro. Y agregó, con un tono cargado de preocupación: “Dijo ‘voy 10 minutos y vuelvo’, pero cuando Dani volvió y no lo vio, supo que algo había pasado”, cerró, subrayando la angustia que se vivió en ese momento.