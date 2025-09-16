¿Habían discutido? Así fue el último encuentro entre Daniela Celis y Thiago Medina antes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida desde el viernes pasado cuando tuvo un accidente con su moto y chocó contra un auto a la altura de Francisco Álvarez. El ex Gran Hermano fue operado de urgencia y está en terapia intensiva con un pronóstico reservado en el hospital de Moreno. Daniela Celis, su expareja y madre de sus gemelas, pide cadena de oraciones por el influencer.

En Puro Show contaron más detalles sobre los momentos previos al accidente que fue por la Ruta N°7 en Moreno. “Thiago había salido de la casa de Daniela. Habían tenido una especie de discusión. Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, comentaron en el programa.

Después de la supuesta pelea entre ellos, el influencer se fue de la casa de su ex en moto, donde pasó el terrible accidente. “Luego Daniela empieza a llamarlo a Thiago, no la atendía y en un momento, ella insistió, insistió, insistió, insistió, la atienden y es ahí cómo se entera que había tenido un accidente”, expresaron en el programa.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano.

La palabra de Daniela Celis tras las versiones de la pelea con Thiago Medina antes del accidente

La famosa habló con Intrusos del terrible momento en que recibió la llamada sobre el accidente. “Llegué a mi casa. No lo encontré. Lo llamaba por teléfono, y no respondía, y me resultaba muy raro porque dejó a las nenas con la niñera y Thiago nunca jamás hacía eso. Siempre hay alguien más, está Thiago o yo. Me parecía muy raro. La llamé a Camila y le pregunté: ‘¿Dónde estaba su hermano?’”, contó Daniela.

“Me dijo que se había ido a buscar la moto que se la habían ploteado recién, que en 10 minutos llegaba. La niñera me dijo que estaba sola desde hacía una hora y media, y digo: ‘Algo le pasó, no puede ser’. Empiezo a llamar hasta que después de media hora me atienden. La voz de una mujer y me dijo lo que nunca quise escuchar, lo escuché. Ay qué feo”, reveló con total angustia la famosa.

Asimismo, Daniela contó las desgarradoras palabras que escuchó: “Me dijeron: ‘Estábamos esperando tu llamada. Thiago tuvo un accidente, está en el hospital de Moreno. Necesitamos que vengas urgente. No podemos darte ningún diagnóstico, está en el quirófano’”.

“De un minuto para otro, mi mundo cambió. En un momento, veo a las nenas y digo: ‘Qué hago, me quedo con las nenas o voy al hospital con Thiago’. Así que llamé a mi familia y, en el camino, me comuniqué con la familia de Thiago”, comentó Daniela sobre el peor momento de su vida.

La emoción de Daniela Celis y Thiago Medina al compartir sus primeras vacaciones con sus pequeñas hijas

Por otro lado, Romina, la ex Gran Hermano y amiga la de ambos, contó el motivo por el que Daniela se enojó con Thiago. “Cuando fui a la casa de Dani le dije que tenía que comer, porque no quería comer. Llora y se pregunta por qué”, expresó la famosa en A la Barbarossa.

En ese sentido, Romina reveló: “Ella no estaba de acuerdo con la moto. Incluso en los últimos mensajes, Dani le había dicho a Thiago ‘Acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró”.

“A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. No sé por qué no le gustan las motos, le dan miedo. Yo tengo pánico también”, comentó la ex Gran Hermano sobre Daniela y Thiago.