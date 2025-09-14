El conmovedor mensaje de Laia y Aimé, las gemelas de Thiago Medina, tras el terrible accidente que sufrió: “Vos podés...”

Thiago Medina sufrió un grave accidente el viernes por la noche cuando viajaba con su moto a la altura de Francisco Álvarez en Moreno. La noticia la dieron a conocer en LAM y desde entonces su familia y amigos piden cadena de oración por el delicado estado de salud que enfrente el ex Gran Hermano.

Thiago Medina. Foto: web

El famoso fue operado de urgencia y está en un pronóstico de salud reservado y crítico en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Mientras el influencer lucha por su vida, en redes sociales sus seguidores y amigos le mandan fuerzas para que pueda salir de este momento.

Cabe recordar que Thiago es padre junto a Daniela Celis, su ex y madre de las gemelas Laia y Aimé, quienes tienen un año y ocho meses. La influencer pidió rezos por el famoso y se quebró en llanto a la salida del hospital, en donde estaba con la familia de Medina.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus pequeñas hijas

Este domingo, los familiares y amigos de Thiago se reunieron al mediodía en las afueras del hospital para conocer el nuevo parte médico del ex Gran Hermano, fue allí que Camilota mostró el regalo de sus sobrinas para su papá.

Primero, la hermana de Thiago pidió reforzar las oraciones por su salud. “Les pedimos a todos que lo tengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar. Estamos convencidos de que Thiago, con la fuerza que siempre lo caracterizó, va a salir adelante”, escribió la influencer en su cuenta.

El mensaje de Camilota a Thiago Medina

El mensaje de Laia y Aimé, las gemelas de Thiago Medina mientras lucha por su vida

Luego, Camilota se reunió con su familia afuera del hospital para recibir las nuevas novedades sobre la salud del ex Gran Hermano. Fue en ese contexto que compartió el emotivo cartel que le hicieron las gemelas a su papá.

En el dibujo que mostró en su cuenta Cami se ven los garabatos de las pequeñas de menos de dos años.

El mensaje de Laia y Aimé, las gemelas de Thiago Medina mientras lucha por su vida

“¡Vos podés papá! Te amamos mucho", dice el cartel de cartulina que sostiene Camilota. Allí se ven dos manos dibujadas, una de Laia y otra de Aimé.

El cartel causó emoción en todos, ya que las bebas tienen un poco más de un año y extrañan a su papá.