El desconsolado llanto de Daniela Celis a la salida del hospital en el que está Thiago Medina tras el grave accidente

El viernes por la noche en LAM revelaron que Thiago Medina sufrió un grave accidente en la zona de Francisco Álvarez en Moreno, por el que fue operado de urgencia. La noticia generó preocupación en sus familiares, amigos y fanáticos. Son momentos decisivos en la vida del ex Gran Hermano.

Thiago Medina

Desde ese entonces, Daniela Celis, su expareja y madre de sus gemelas, pidió cadena de oración y mantiene informados a los seguidores del famoso en sus redes sociales. El hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno difundió el primer parte médico de Thiago Medina.

“El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, señala el documento médico.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, agregaron los especialistas sobre la salud de Thiago Medina.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas

Desde TN revelaron que Daniela Celis y las hermanas del ex Gran Hermano están acompañando al joven mientras lucha por su vida. El sábado mostraron una desgarradora imagen de la influencer con Camila, la hermana de Thiago, saliendo del hospital.

En el video se ve cuando ambas caminan abrazadas saliendo por la puerta de la institución de salud. Cuando bajan las escaleras y se acerca un notero, Daniela niega con la cabeza, y de esta forma evitó dar declaraciones a los medios.

El ataque de llanto de Daniela Celis al salir del Hospital en el que Thiago Medina lucha por su vida

Al doblar en la esquina del hospital las influencers que llevaban lentes de sol, se abrazan y comienzan a llorar por el grave estado de salud que atraviesa Thiago Medina.

El joven se salvó la vida por llevar casco puesto en la moto que manejaba. Daniela pidió una cadena de oración por Thiago Medina en sus redes sociales.