Barby Franco sorprendió al mostrar el costoso regalo de Navidad de su hija Sarah

Barby Franco compartió en redes el especial y lujoso regalo de Navidad que recibió su hija Sarah. A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró que Papá Noel hizo realidad el deseo de la nena de tres años, fruto de su relación con Fernando Burlando.

“¿Se imaginan qué pidió Sarah para Navidad?”, escribió Barby para generar expectativa entre sus seguidores. Minutos después, develó el pedido que sorprendió a muchos: “Le pidió a Papá Noel su propia habitación para hacer pijamadas”.

La publicación estuvo acompañada por un video de casi dos minutos en el que se observa todo el proceso de armado de la habitación, diseñada como si fuera una pequeña casa, con escaleras, un tobogán y varias camas.

El regalo que recibió Sarah para Navidad.

Barby contó que se trató de un proyecto que llevó varios meses de trabajo, pero remarcó que el esfuerzo tuvo su recompensa al ver la emoción de su hija, que enseguida se puso a jugar. “No lo puede creer”, escribió junto a las imágenes.

El posteo no pasó desapercibido entre sus miles de seguidores, que reaccionaron con opiniones de todo tipo. “Tremendo laburo”, “Qué lindo que le puedas cumplir los sueños, pero en esta época con tantos niños pidiendo que su vida sea distinta, ver eso no hace falta”, “Hermosa, ahora a disfrutarla”, “El que puede, puede. El que no, critica” y “Hermoso todo, pero no creo que Sara pida eso aún jajaja”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

El impactante regalo que le hizo Fernando Burlando a Barby Franco

En la antesala de las fiestas navideñas, Barby Franco dejó sin palabras a sus seguidores al contar cuál fue el impactante regalo que recibió de su pareja, Fernando Burlando: una Tesla Cybertruck, uno de los autos eléctricos más codiciados a nivel mundial.

La modelo compartió la sorpresa el 24 de diciembre a través de sus redes sociales, donde relató cómo el vehículo la esperaba en la puerta de su casa y detalló los motivos por los que se trata de una verdadera joya, casi inalcanzable en la Argentina.

El auto que le regaló Fernando Burlando a Barby Franco.

El Tesla Cybertruck es una camioneta 100% eléctrica con un estilo futurista que causó un fuerte impacto en la industria automotriz gracias a su diseño disruptivo, su avanzada tecnología y su alto rendimiento. En la Argentina, se trata de una verdadera rareza: de acuerdo a lo que relató la propia Barby Franco, habría apenas tres unidades circulando en el país.

“Creo que hay tres en la Argentina, nada más. Pero obvio que yo no me lo podía comprar”, señaló la modelo mientras mostraba el vehículo. Según portales especializados, el precio del Cybertruck asciende a unos 300.000 dólares, un monto que lo vuelve accesible solo para un grupo muy reducido. Entre los primeros en traerlo al país estuvo el streamer Coscu, quien decidió comprarlo como una inversión.